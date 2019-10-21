秋冬常濕冷 一機多工的洗脫烘洗衣機成趨勢

2019-10-21 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



秋冬常濕冷，一機多工成趨勢，聲寶(1604)、東元、大同、禾聯碩等紛紛推出洗脫烘洗衣機，日系松下、日立家電，韓系LG、三星均加入戰局，洗脫烘洗衣機秋冬熱賣，帶動家電業、3C通路的一波業績成長。

全國電 表示，秋冬濕冷的天氣，民眾對於乾衣需求增加，加上居住空間相對有限，對洗脫烘一體的洗衣機銷售持續看好，今年將有二至三成的穩定成長，其中又以價位帶落在3萬至5萬之間的機種最為熱賣。

大同旗下大同3C指出，大家電近期新推出的大同變頻洗脫烘滾筒洗衣機，屬於新品且性價比高，加上洗脫烘機型向來受消費者青睞，帶動銷售亮眼。

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東元表示，上市都會美形窄身簡約的洗脫烘滾筒洗衣機，具有三位一體的功能，有16種洗程選擇，五種洗衣溫度選擇，高溫煮洗提升洗淨力等，成為今年秋冬主力的銷售機種之一。

禾聯碩則推出9KG直立式洗脫烘洗衣機，內置烘衣系統，將大面積的暖風吹到衣物上，進而帶走衣物上水分。產品訴求減少晾衣時間，非完全烘乾。如冬天衣物晾不乾時，使用烘衣功能減少衣物水分，減少晾衣時間。售價萬元有找，訴求高性價比的優勢。

聲寶滾筒洗衣機強調一小時快速洗脫烘。面對秋冬冷鋒來襲，衣服總是潮濕難乾，不但有異味霉味還有空污和蟲害等煩惱，具有烘乾功能的滾筒洗衣機更是好夥伴，從洗衣脫水到烘乾，一機到底，洗完直接就能穿，省去晾曬衣服的家務困擾。