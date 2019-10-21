KYMCO攜手北市府 成立全台首間電動車技術教學中心

2019-10-21 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／即時報導



全球機車品牌KYMCO光陽工業為協助台灣技職合作升級，建構未來電動車所需技術，與台北市簽署技職產學合作備忘錄，挹注總價值新台幣600萬相關車輛教學設備，更攜手南港高工打造全台首間以高中職為基礎的電動車技術教學中心。

光陽工業執行長柯俊斌與台北市長柯文哲共同參加備忘錄簽署儀式，整合業界與學界創新能量，培育頂尖技職人才，台北市肯定KYMCO對於技職教育之貢獻、協助台灣電動車技術專業人才技術與競爭力，共同打造國際機車產業人才庫。

柯俊斌指出，與政府協同施行產學合作以來，迄今KYMCO內部即有高達數百位員工是以此方式培植，透過產學合作共同孕育產業所需人才，完整延續且發揚建教合作旨意。」截至2019年，KYMCO已提供千輛以上的機車與引擎給予高中職作為教學用車使用，並提供工廠實習機會，完整體現產學合作之宗旨。

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台灣市場目前全台擁有1,390萬輛機車，其中電動機車占其中2%，約26萬輛，但電動機車成長快速，截至今年9月，已增加4萬3千多輛，鑑於當前綠色能源政策施行，電動車成為未來運輸產業之重要區塊，為延攬及加強孕育台灣技職教育電動車人才，KYMCO所提供的教學設備中，包含旗下主力電動車與相關檢修設備；此外，台北市政府教育局也將利用KYMCO所提供之電動車設備，進行技職人才紮根培育，善用「產學合作」增加對於實務工作的認識並提升實作能力，有效縮短「學用落差」。

KYMCO並宣布挹注經費新台幣600萬導入相關車輛教學設備，並於台北市立南港高工成立全台灣第一間以高中職為基礎的電動車技術教學中心，作為培育電動機車專業技術人才之基地，並進一步將其推廣至台北市七所技術型高中（南港高工、大安高工、松山工農、惇敘工商、開南商工、協和祐德、大誠高中），截至目前為止，已與南港高工、台南高工、建國科大與啟光高中等四所學校進行產學合作。