經濟日報領軍 台廠巴黎展搶單豐收

2019-10-21 18:55 經濟日報 經濟日報領軍 台廠巴黎展搶單豐收



【巴黎訊】2019 Equip Auto巴黎汽車零配件展於上周末閉幕，23家廠商組成的台灣展區，引了大量買家駐足。這項展覽今年邁入第25屆，也是移至凡爾賽門展覽中心的第2屆，展出面積達10萬平方公尺，共有1,200家展商參展，是進軍歐洲市場的兵家必爭之地，今年國際廠商數比兩年前增加44%，展出面積成長36%。

本展是由法國汽車工業與設備聯合會FIEV(French Federation of Vehicle Industries and Equipment)及法國車身製造聯合會FFC(French Bodywork Federation)共同主辦，打造為所有汽車售後服務市場的重點國際性貿易展會。

今年參展的台灣廠商包括翔輪公司的引擎墊片及密封件研發製造，佳欣光電的LED車燈產品製造設計，年年賀工業公司的專業氣動工具，雷笛克光學的固態照明產品，鉅惠企業的塑料輪圈蓋，沛斯可公司的汽車改裝套件，唯誠實業的汽車維修手工具，嘉允國際精密公司的汽車橡膠配件，亞柏士的氣動工具，維豐橡膠公司的橡膠零件，以及工研院替臺南市府籌組的「臺南精選汽車零配件」專區的汽機車產業鏈關聯廠商。

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展覽期間，台灣駐法代表吳志中與經濟組長梅碧琦、台貿中心主任蕭淑禧、專程前來的台北市進出口公會貿易推廣處處長方芬美等，一起探視展商，關心參展效果，提供必要協助。

經濟日報中經社出版的台灣車輛零配件總覽TTG，對台灣的汽車、機車、特種車輛零配件暨維修工具和製造設備等廠商資料，有著鉅細靡遺的介紹，TTG的展覽現場發行攤位，也吸引許多國際買家取閱，並留下聯絡資訊，提升台灣廠商的媒合商機。