「皇普莊園」要動工了 台中最大危老更新案11月開賣

2019-10-21 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北即時報導



皇普建設旗下百億元大案「皇普莊園」是台中最大危老條例更新案，該案預計本周六（26日）舉行動工典禮，全案將在11月中正式開案，目前預約狀況不錯。皇普建設表示，「皇普莊園」戶數高達936戶，其中住宅920戶，店面16戶、可能採部分保留不對外銷售，新案預計完工年度在2023年。

皇普建設董事長蘇永平表示，由於「皇普建設」只選在有產業或機能強的地段推案，針對現代家庭需求，提供優質好宅，因此在線個案均有不錯銷售熱度。另外，為進行市場區隔，公司更率先導入「Alfa safe ®專利耐震系統」與戶戶標配「VAF專利潔淨氣流系統」，是台中首座同時具備耐震活氧的暖心住宅，獲得許多自住客的青睞。

「皇普莊園」位於台中市中心進化路上，擁有3,400坪方正土地，全案規劃千坪Villa水池中庭與36項全齡公設。該案建築外觀由多種媒材揉製而成，代表自然、城市、人文三者相互融合，將是台中市北區新的天際線。

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