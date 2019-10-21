中環翁明顯呼籲成立觀光部 願當無給職顧問

2019-10-21 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜主張將交通部觀光局位階提高為觀光部，長期浸潤在文創領域的中環董事長翁明顯呼應，贊同觀光局位階提高為觀光部，並且自願當無給職的顧問，幫助台灣提升文創、觀光產業。

翁明顯指出，台灣一定要提倡文創，因為電子產業越來越辛苦，主要是中美貿易戰再度開打，如果搞不好可能會演變成1929年全球經濟大蕭條，當時就是從保護主義開始，如果真的演變成這種情況，就會變成所有國家要靠內需支撐經濟。

翁明顯表示，觀光就是內需產業很重要一環，所以台灣一定要發展觀光產業，但現階段觀光局位階太低，能做的事情不多，政府要更重視，把它位階提升成觀光部，吸引全世界觀光客過來。

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翁明顯建議，等台灣成立觀光部後，要找好的顧問，並毛遂自薦自己擔任無給職顧問，主要是基於對文創有熱情，且自身也有投資相關事業的經驗，能提供有用的建議。

翁明顯認為，台灣有這麼多的美景，且有這麼多自然生態是全球獨步的，可以把這些好的景點搜集好，推出類似台灣百景的概念，然後由觀光部統一對外宣傳，而且這些景點，還能有不同方式包裝，像中環自己有投資電影，就能在台灣百景拍攝電影，藉此吸引影迷來台灣觀光。