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凌巨新任董事長 田村隆幸出任

2019-10-21 18:29經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

凌巨（8105）今（21）日董事會推選新任董事長，由日本凸版印刷株式會社商業策略部總經理田村隆幸出任。

凌巨大股東日商凸版印刷株式會社，因改派法人代表，因此21日舉行董事會，重新推選新任董長接替原任遠藤仁職務。由日本凸版印刷株式會社商業策略部總經理田村隆幸，即日起接任凌巨董事長。

凌巨股東
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