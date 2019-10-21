亞錦賽奪金 中華電MOD、Hami Video創收看紀錄

2019-10-21 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



中華電(2412)MOD、Hami Video全程轉播棒球亞錦賽，10/20中華隊擊退強敵日本隊奪金，讓中華電一舉創下平台年度棒球轉播的最高收視與點閱紀錄，中華隊全賽事觸及人數更寫下突破150萬人次的佳績；MOD緊接將登場12強棒球轉播，中華電預估點閱與收視將再登高峰。

亞錦賽自15日台日大戰開始，中華電MOD與網路獨家的Hami Video收視熱度不斷加溫，Hami Video總流量激增3倍，觀看數近350萬，其中WEB版大螢幕觀戰流量超過平日7倍；MOD中華隊賽事總觸及人數破150萬人次，棒球亞錦賽專區點閱數字也提高2.5倍。

MOD與Hami Video雙雙在MVP火球男劉致榮終結比賽之際，流量與收視飆到最高點，MOD終場收視達2.06，電視、網路雙創本屆平台的最高紀錄。為讓客戶重溫中華隊激情奪金的一刻，明日(10/22)起，金牌戰全場VOD將陸續上架至棒球亞錦賽專區，獨家服務MOD客戶隨時點閱金牌VOD。

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中華電表示，緊接還有更多精彩國內外體育轉播將提供給客戶，11月中華隊將出征規模更大的世界12強棒球賽，預賽自11月3日墨西哥區率先開打，台灣區則是11月5 日至7日，中華隊將依序與波多黎各、委內瑞拉、日本對決，爭取得明年奧運參賽資格。

中華電指出，這個賽事聚集非常多回歸母國的世界職棒菁英，星度、強度將更勝亞錦賽，有機會再現2013年WBC(世界棒球經典賽)另一波棒球高峰。12強棒球專區已上架至MOD，屆時包括每場賽事現場直播、回看、VOD、賽前焦點、賽程表及相關賽事資訊都將完整呈現。