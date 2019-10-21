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住都中心公辦都更首案 麗寶建設搶下台銀圓山案

2019-10-21 18:19經濟日報 記者翁至威／即時報導

台銀圓山案今（21）日順利完成最優申請人綜合評選，由麗寶建設獲得最優申請人資格。國家住都中心表示，該案預計於今年12月底前完成簽約、2025年完工營運。

國家住都中心指出，本次申請人總投資金額約43億元，預期更新後台灣銀行分回「南側A區」全部房地、北市府分回「北側B區」部分房地作為市府公益性設施（供設置身心障礙者日間作業空間），另外私地主分回權利金、違建戶之處理等，均將依照招商規定在更新事業計畫內提出處理方案。

此案另一亮點，本次招商要求申請人回租經營台灣銀行分回「南側A區」房地20年，為公辦都更之創舉，20年間可為台銀帶來逾30億元租金收益，大大活化台銀資產。

除此之外，本案負擔基地外歷史建物修復費用、周邊交通廣場整合及開闢、提供新創辦公空間等，以達本案支援產業服務、串連周邊休憩資源及再造都市環境等目標，完工後創造權利人、市民以及政府多贏局面。

據麗寶建設規畫，未來本案「北側B區」規畫為住宅、美食購物廣場、親子休閒商店街、新創辦公空間等；「南側A區」規畫「創新能量匯聚之複合式飯店及美食大樓」。

國家住都中心表示，希望能打造出結合數位科技創業、藝術休閒觀光、樂活宜居三位一體的「圓山綠水」新天地，希望由此引領承德路沿線周邊地區的更新再造，推動北大同整體都市再發展，大龍峒地區風華再現。

國家住都中心強調，此案能順利選出合作夥伴，除公私有地主及地方民意代表的支持協助外，台北市政府及內政部營建署的行政協助厥功甚偉，業界先進提供的建議與鼓勵，也讓整個招商作業更務實，更接地氣。

國家住都中心進一步表示，本中心成功跨出都更招商第一步，著實不易，未來也將陸續推出新個案，朝向不斷精進，持續推動都市更新結合城市風貌再造與地區產業發展，提升居住安全與環境的目標努力。

台銀公辦都更台灣銀行
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