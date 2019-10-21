萬聖節將至 松果吉祥物「阿松」首度走進線下搶商機

2019-10-21 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



萬聖節即將到來，也是一年一度親子總動員比拚創意造型的時間，松果購物（6740）今年提前蒐羅餅乾糖果、變裝服飾、派對布置等商品，展開「萬聖節愛搞怪三折起」優惠活動，並將首度參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，松果吉祥物「阿松」將獻出處女秀在現場與大朋友小朋友同樂。

松果公關總監王佩琦表示，今年松果逐步建構品牌思維，除了以「買不完的生活好物」為新品牌標語及目標之外，在年中也推出人氣吉祥物《阿松A-SONG》，為網站增添不少活力，並開始透過社群、異業合作、線下活動等方式增進品牌的知名度及增進消費接觸點，期望能讓松果購物更貼近全民生活圈。

松果觀察，從10月初起「萬聖節」就成為google竄升熱搜字，因應市場熱度需求，於10月8日起松果即開啟萬聖節活動專區，今年女孩造型以美人魚、神力女超人、小紅帽等，勝過往年的大熱門冰雪奇緣Elsa，男孩部分七龍珠悟空、恐龍充氣裝、蜘蛛人等造型服搶進熱銷榜，也帶動人體彩繪筆、香腸嘴玩具、巫婆造型配件等商品買氣增三成。

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此外，店面或是居家萬聖節布置商品，也因應節慶需求提早現買氣。松果指出，其中300元有找的萬聖節造型掛布環保且具絕佳節慶氛圍，成為許多家長的居家布置首選，店家部分則以南瓜造型燈飾、萬聖節風格壁貼為採購重點商品。

「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」將於26日舉行，松果吉祥物《阿松A-SONG》也將現身天母運動公園噴水廣場旁，除了準備眾多糖果等著大小朋友來要糖，攤位上也準備「萬聖尖叫好運盤」等趣味活動，要讓大家領好禮，有機會提前把雙11購物金帶回家。另，當日下午2點開始的整點活動，還會陸續發放超過3,000顆的《阿松A-SONG》繪圖氣球及松果購物提袋等好康。