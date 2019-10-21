高捷少女、真人直播主 王道簽帳卡任你挑
2019-10-21 17:22
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
王道銀行（O-Bank）與高雄捷運合作，即日起推出四款高捷少女簽帳金融卡，新戶持卡首次使用一卡通自動加值滿新台幣500元，即可獲得新台幣100元現金回饋。
同時，王道銀行亦與浪Live直播平台合作，推出浪Live人氣直播主肖像簽帳金融卡，除了提供六款真人肖像卡面，消費者持卡於浪Live儲值浪花幣，還可享滿額回饋。
王道銀行表示，今年底前，完成申辦王道銀行高捷少女簽帳金融卡或浪Live人氣直播主肖像簽帳金融卡的新戶，除了刷卡消費皆享有最高國內不限通路1.3%、國外不限通路1.8%的現金回饋，還可享新台幣20萬元內活儲年利率1.85%共六個月之優惠，是市場平均定存利率的1.5倍以上。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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王道銀行指出，高捷少女為動漫風格的虛擬人物，亦是高雄捷運的虛擬代言人，本次王道銀行與高雄捷運攜手合作，獨家推出四款具有一卡通電子票證功能的高捷少女簽帳金融卡，新戶只要持卡於2020年1月31日前，首次進行一卡通自動加值滿新台幣500元，即可獲得新台幣100元的現金回饋。
此外，即日起至2020年2月29日止，消費者持卡於高雄捷運商品館購買高雄捷運自有商品，還可享有9折優惠。
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