新北青年租金補貼今起受理 每月2,400元
2019-10-21 16:26
經濟日報 記者林于蘅
／即時報導
新北市2019年度捷運青年住宅租金補貼，於今（21）日起至11月29日受理申請，計畫補貼300名，每月2,400元，最長補貼一年，可採紙本或線上方式提出申請。
新北市政府表示，申請人只要年滿18歲以上未滿40歲，單身或新婚或育有未滿7歲子女者，且現於新北市設籍或就學或就業，家庭成員於新北市、台北市、桃園市及基隆市均無自有住宅，且家庭年收入合計低於124萬以下且每人每月平均收入低於51,331元者，均可提出申請。
新北市城鄉局提醒，須注意承租之住宅建物主要用途須符合規定，且承租人與出租人（或所有權人）非屬直系親屬關係。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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採線上申請者，可至城鄉局網站首頁連結線上申請網頁填寫基本資料，並上傳國民身分證、戶口名簿、就學、就業或育有孕有胎兒之證明文件、郵局存摺封面與租賃契約書影像檔等資料即完成申請。
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