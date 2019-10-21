北市觀傳局三訪韓國 攜德威航空、星級旅宿吸秋冬客

2019-10-21 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



為加強爭取台北市秋冬觀光市場客源，台北市觀光傳播局今年繼釜山、首爾舉辦推介會，今（21）日第三度赴韓國大邱廣域市，舉辦觀光資源推介記者會，顯示台北市對韓國市場的重視。

觀傳局局長劉奕霆親自出席「你所未見的台北」大邱記者會，日前來台北踩線的韓國知名網紅梁秀彬也熱情參與。外交部駐釜山代表林保仁副處長也共同為台北的秋冬觀光資源聯手推介。

大邱廣域市文化體育觀光局長金浩燮致詞時表示，大邱與台北市早在2010年締結姊妹市後，雙方在旅遊、體育、文化等多個領域，頻繁交流，強化了雙方的友好關係。大邱市每周有德威航空、台灣虎航、釜山航空、濟州航空等四家航空公司，運行台北的定期航班共30個班，使得雙方觀光人數不斷地快速增加。

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而今年8月31日才在臉書及youtube上發表「Taipei v-log」短片的韓國吃播網紅梁秀彬，影片觀看人次已超過46萬，為了感謝觀傳局在台北市的熱情接待，她特別從首爾趕到大邱參與記者會，會中大誇台北的朋友很好客，很友善，問路時都會獲得笑咪咪且熱情的回答，台北的美食更是讓她讚不絕口，從小籠包、海鮮料理、蝦仁蛋炒飯、牛奶刨冰、大雞排…她都非常喜歡。

梁秀彬說，劉奕霆推薦「台北五大人文生活場域」大稻埕、艋舺剝皮寮及去霞海城隍廟拜拜，她都去了，甚至到101登高瞭望台北市，最難忘的則是跟劉奕霆一起吃了一大盆的芒果冰。她也回應劉奕霆，會做好台北市在韓國宣傳的橋樑，帶著韓國遊客感受更多「你所未見的台北」。

除了將台北「城市博物館」的概念介紹給大邱的媒體及旅行業者之外，為了吸引韓國遊客在秋冬到台北旅遊，觀傳局還特別整合了台北市的9家星級飯店、26家精品酒店及旅宿業者、以及16家商圈美食、伴手禮及體驗型商家，共同推出了「你所未見的台北－秋冬優惠方案」給韓國的遊客，凡於活動期間出示韓國登機證的韓籍旅客，就能享有這次的專屬優惠。

同時，觀傳局也與德威航空公司合作，自10月22日起，凡購買德威航空往返台北機票，前200名的韓國旅客，就能獲得台北市準備的加值伴手禮，包括內含加值新台幣100元的特製版台北悠遊卡、三天的免費網卡及台北城市意象圖案行李吊牌，希望韓國遊客能深刻感受台北市的歡迎誠意。