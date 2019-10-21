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北市穆斯林友善旅館狂增155% 六景點獲友善環境認證

2019-10-21 15:49經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

全台首認證穆斯林友善景點出爐。台北市領先其他縣市，除首度將故宮博物院、中正紀念堂、台北101、兒童新樂園、芝山文化生態綠園及台北探索館等六處觀光景點納入穆斯林友善環境認證外，更增加28家旅館1,403間客房，符合國際穆斯林友善標準認證，今（21）日由台北市副市長蔡炳坤頒發認證標章，提供穆斯林旅客來台北住宿新選擇。

依據台北市觀光傳播局2019年來台旅客在台北市消費及動向期中調查報告，吸引穆斯林旅客到訪原因為風光景色宜人、民情風俗與文化及交通便利等。穆斯林旅客最愛造訪的景點依序為西門町、台北 101和大稻埕等，且對於環境衛生、語言溝通、人民友善等均高度肯定，但也有旅客認為穆斯林祈禱室的設置普遍度、穆斯林友善景點與旅館等可再加強。

因此，觀傳局於今（2019）年7月舉辦兩場「穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫」說明會，先徵求有意提升穆斯林旅遊服務品質的景點、旅館，再透過實地訪查、現場設施設備改善及人員教育訓練後， 總計六處景點、28家旅館通過認證，於今日頒發穆斯林友善認證標章。

台北市的穆斯林友善旅館居全台之冠，除原先獲認證的18家旅館外，這次再新增獲認證的28家旅館，數量增加155%。為能接待穆斯林旅客，旅館將提供祈禱毯、標示麥加方位、裝設免治馬桶或淨下設施等，同時供應穆斯林旅客可食用的早餐；從業人員也接受專業的教育訓練，以強化接待穆斯林旅客的服務。這28家旅館分布台北市北投區、萬華區、中正區等八區，其類型更涵蓋商務飯店、溫泉飯店、青年旅館等各式型態，以提供來台穆斯林旅客更多選擇。

2019年度來訪旅客人次量超過200萬的國立故宮博物院、中正紀念堂，配合此次推動穆斯林友善旅遊，於景點場域內設置祈禱室與淨下設施，以滿足更多元的旅遊需求。芝山文化生態綠園充分活用園區空間，建置穆斯林祈禱室，開拓東南亞修學旅行客群。兒童新樂園、台北探索館則持續優化場域內的穆斯林設施及服務，吸引更多東南亞及中東等穆斯林家庭旅遊客群，探索城市新樂園與台北城為概念之博物館。

台北101觀光旅遊處處長黃瓊萱表示，為因應近年來不斷增加的穆斯林旅客，101購物中心已在3樓設置免治廁所，並在5樓觀景台售票樓層提供穆斯林祈禱室，今年年底前也將於89樓360度室內環景場域之洗手間增設淨下設施。

根據萬事達卡2019年公布的「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣首度躋身為非伊斯蘭組織國家的第三名，且與英國、日本並列。「自由、多元、開放」是台北最有魅力的特色，台北市將立基於上，提供更細緻且貼心的服務，讓世界感受到台北的用心。

全台首認證穆斯林友善景點出爐。台北市領先其他縣市，除首度將故宮博物院、中正紀念堂...
全台首認證穆斯林友善景點出爐。台北市領先其他縣市，除首度將故宮博物院、中正紀念堂、台北101、兒童新樂園、芝山文化生態綠園及台北探索館等六處觀光景點納入穆斯林友善環境認證外，更增加28家旅館1,403間客房。　圖／北市觀傳局提供
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穆斯林兒童新樂園東南亞
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