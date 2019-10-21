迎接首架A321neo新機抵台 星宇航空辦攝影比賽
2019-10-21 12:17
經濟日報 記者楊文琪
／台北即時報導
星宇航空首架A321neo客機將於10月28日由董事長張國煒親自駕回。為了迎接「星」機抵台的喜悅，星宇航空舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀所有航迷朋友透過鏡頭與星宇航空一起記錄這歷史性的畫面。
此架新機抵台後將展開驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷皆有機會一睹星宇首架客機的風采。「星宇照飛機」攝影活動自新機抵台當日（10月28日）開始接受投稿，至2019年11月30日23時59分止，為期一個月。只要將攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，貼文權限設為公開並#星宇照飛機及#STARtracker，即完成參賽報名。
入選作品將有機會獲得星宇航空來回機票及Sony提供之α7lll數位單眼相機…等豐富獎項，且最大獎項為星宇航空不限航點單人商務艙來回機票乙張，得獎者將可搶先體驗國內首創窄體客機180度全平躺商務艙座椅的頂級享受。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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為了讓航迷們搶先體驗「星」機近距離從頭頂呼嘯而過的快感，星宇航空特別與Sony聯手舉辦「STARLUX與Sony α 一日快拍團」體驗活動，即日起開始接受報名，至2019年10月23日23時59分止。屆時將隨機抽出30名報名者於新機抵台當日，由專業攝影師教學指導並現場提供出借每人一台Sony α相機，捕捉星宇航空A321neo新機抵台的珍貴畫面，還可獲得星宇航空準備的接機紀念禮品。詳細活動辦法請參考官方網站。
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