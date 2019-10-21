迎接首架A321neo新機抵台 星宇航空辦攝影比賽

2019-10-21 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



星宇航空首架A321neo客機將於10月28日由董事長張國煒親自駕回。為了迎接「星」機抵台的喜悅，星宇航空舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀所有航迷朋友透過鏡頭與星宇航空一起記錄這歷史性的畫面。

此架新機抵台後將展開驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷皆有機會一睹星宇首架客機的風采。「星宇照飛機」攝影活動自新機抵台當日（10月28日）開始接受投稿，至2019年11月30日23時59分止，為期一個月。只要將攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，貼文權限設為公開並#星宇照飛機及#STARtracker，即完成參賽報名。

入選作品將有機會獲得星宇航空來回機票及Sony提供之α7lll數位單眼相機…等豐富獎項，且最大獎項為星宇航空不限航點單人商務艙來回機票乙張，得獎者將可搶先體驗國內首創窄體客機180度全平躺商務艙座椅的頂級享受。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！