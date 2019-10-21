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華航歡慶60周年 攜手蔣勳在旅行中做美的功課

2019-10-21 10:40經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

華航歡慶 60 周年，為感謝華夏會員長久以來的支持，特別邀請台灣美學大師蔣勳，以《旅行中，做美的功課》為主題，分別於台北、台中、高雄舉辦華航60 周年系列講座，分享每趟旅行中美的悸動，引領會員專享豐富的藝術饗宴。

華航 2019 年形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」深受民眾喜愛，延續此品牌概念，華航邀請蔣勳為華夏會員規劃系列講座，透過蔣勳深厚的美學理論與豐富經歷，用旅行做為媒介，與聽眾展開溫暖對話，以其細膩獨特的角度講述旅行中發現的美，旅人在旅行中所帶回的，都是人生閱歷中最好的紀念品。

華夏會員報名踴躍，台北場講座昨( 20 )日於國家圖書館舉行，現場座無虛席，蔣勳表示，華航 60 年來陪伴無數人生活，與無數旅客造訪世界旅行，搭乘華航輕鬆直飛到阿姆斯特丹，立刻可以看到林布蘭特最好的作品；或直飛到羅馬，可以看到米開朗基羅最偉大的創世紀壁畫，華航持續與旅客一同挖掘生命中的感動，這次《旅行中，做美的功課》系列講座是祝賀華航走向下一個 60 年的起點。

身為台灣歷史最悠久的航空公司，華航 60 年來始終如一，持續創新服務與時俱進，帶領旅客從台灣出發到世界每一角落，讓台灣成為國際首屈一指的航空樞紐，未來華航將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展願景，邁向下一個甲子。

華航歡慶 60 周年，特別邀請台灣美學大師蔣勳，以《旅行中，做美的功課》為主題，...
華航歡慶 60 周年，特別邀請台灣美學大師蔣勳，以《旅行中，做美的功課》為主題，分別於台北、台中、高雄舉辦華航60 周年系列講座。　圖／華航提供
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華航蔣勳華夏
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