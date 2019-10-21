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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

IHG洲際酒店集團2020年2月將於台灣開出第八間備受矚目的指標酒店-台北大直英迪格酒店，日前總部任命由管理實務資歷傑出的胡愛偉（May Hu）女士出任總經理一職，拚2019年底順利籌備開業。

胡愛偉是飯店業的資深戰將，2001年加入來來大飯店行銷業務團隊，開始其飯店生涯，隨後加入香格里拉台北遠東，於行銷公關部及餐飲行銷部門領域完整累積了媒體宣傳及市場銷售長才，行事風格明快慧詰，亦充分發揮業務拓展與顧客服務的專業表現。在北投加賀屋、礁溪長榮鳳凰擔任行銷業務總監期間，更為酒店締造連年傲人營收佳績。2016年再由寒舍集團延攬拔擢，於礁溪寒沐酒店擔任副總經理一職，統籌開幕營運管理。

在飯店業服務超過15年，總是帶著溫暖笑容的胡愛偉，凡事以身作則，專業與負責的工作態度，更是贏得顧客與員工的信賴。

胡愛偉也大方分享她的人生哲學，她說，「人生就是一路的學習、達成和突破」，她熱愛生活、充滿想像力的風格思維、勇敢接受挑戰的人格特質，不僅成就幸福生活的模式，同時也影響團隊員工，賦予正向積極的發展機會。

胡愛偉也表示，台北大直英迪格酒店將在每季規劃精彩可期的主題活動，結合在地鄰里特色，參與旅客生命中的重要時刻。

美女總座胡愛偉領軍，洲際酒店集團2020大直強勢插旗。 圖／台北大直英迪格酒店...
美女總座胡愛偉領軍，洲際酒店集團2020大直強勢插旗。 圖／台北大直英迪格酒店提供
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