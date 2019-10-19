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陸客不來衝擊小 台北101獲中華信評評等展望「穩定」

2019-10-19 22:16聯合報 記者沈婉玉／即時報導

華信評表示，台北101大樓具優異品牌力，能以高價吸引高品質租戶，支撐台北金融大樓的市場地位與高於平均的獲利能力；但有資產高度集中的風險；保守的財務政策應有助於降低借款水準。中華信評授予台北金融大樓長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」；評等展望「穩定」。

中華信評預期，儘管受到未來兩年大陸觀光客人數有可能會明顯減少的負面影響，但台北金融大樓強健的資產品質將可持續維持強勁且穩定的營運現金流量產生能力，未來兩年期間，台北金融大樓將會繼續運用其營運現金流量來降低借款水準，使其借款對EBITDA 比能維持在5.5 倍至6 倍間。

中華信評指出，若台北金融大樓的資產營運績效波動幅度擴大，現金流量適足率轉弱，或因為國內經濟情勢大幅轉弱，致使台北金融大樓的現金流量與獲利能力明顯降低，就可能會調降評等。

台北金融大樓於1997年成立，其目的是為了參與台北101大樓的建造－營運－轉讓（BOT）計畫的標案。 台北市政府賦予台北金融大樓自1997年11月至2067年11月共70年的時間來建造和營運台北101辦公大樓和購物中心的權利。

待BOT權利到期後，台北金融大樓應在無任何借款或是法律限制的情況下，將台北101大樓返還台北市政府，但台北金融大樓享有向政府續租及經營該資產的優先權。

台北金融大樓的業務主要分為三個部分：零售、商辦和觀景台。這些業務分別占公司2018年營收的40%、37%和23%，以及同一時間營業利益的40.5%、22.1%和37.4%。

華信台北101
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