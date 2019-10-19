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王令麟：直銷業績成長強勁 直銷商從賣香腸到董娘都有

2019-10-19 16:41經濟日報 記者何秀玲／即時報導

東森集團旗下主打直銷事業的「東森天美仕」去年成立， 直銷商從去年1億元，截至今年前九個月已超過3億元，東森集團總裁、東森天美仕董事長王令麟今（19）日表示，現已有1.5萬位直銷商，今年底更可創造業績4.2億元，加上去年8月成立社交電商「網連通」平台，明年可望創造13億元，三倍成長。

「東森天美仕」去年成立，70%為泛東森集團股東，30％為擁有天仁集團與天福集團的天福天美仕。

消費商可透過傳統直銷商體系；或是可參加東森購物App的社交電商「網連通平台」成為實習店主，透過分享東森購物商品賺取分潤，若希望尋求更高分潤，買商品入會套組就能成為直銷商，王令麟表示，直銷商「從賣香腸到董娘」都有，有一半為軍公教，「景氣不好，直銷愈有機會。」

東森天美仕19日於台中舉辦年會，表揚頒獎給年收入超過百萬、創下千萬元業績的經銷商，王令麟表示，累積業績達到2,000萬元以上皇冠級經銷商等級最高，今年表揚皇冠等級為李紹華與曾佩琪夫妻檔，一個月就能賣出1,800萬元，成績驚人。

王令麟表示，他會跨入直銷，是因看到除了全聯、7-ELEVEN和全家之外，線下零售業會愈來愈辛苦，而且現在社交平台除了平台，也賣內容，台灣的雲端線上也成為美國殖民地。此外，以前東森電視購物一天業績可達1億元，現在不到4,000萬元，因為消費者可到蝦皮、樂天等地購買CP值更高的商品，「所以只好回到走陸軍路線，透過直銷商面對的銷售衝刺業績，因為老外不會做陸軍。」

他說，直銷業世界排名前幾名的直銷公司都是經營日久、全球事業版圖遼闊，採購量非常龐大，可以將成本降到最低，所以有足夠的利潤可以分享。

東森天美仕較台灣其他本土直銷公司勝出的地方就是，東森購物有電視購物和網路購物，擁有強大的採購力，所以也能有更多的利潤分享給經銷商，使東森天美仕的經銷商獲利更高。

東森天美仕賣最好的產品，以膠原蛋白等喝的保健品銷售最佳，美妝保養品則依託在自然美不斷有新品上市，今年上市的森美妍晶透系列保養品即為自然美製造，以及接下來將成為新品牌「Angelita」11月上市，將針對30歲左右女性，定位為時尚年輕，價格更為親民。

東森天美仕19日於台中舉辦年會，表揚頒獎給年收入超過百萬、創下千萬元業績的經銷商...
東森天美仕19日於台中舉辦年會，表揚頒獎給年收入超過百萬、創下千萬元業績的經銷商。記者何秀玲／攝影
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東森天美仕19日於台中舉辦年會，左起東森天美仕直銷副董事長陳采婕、東森集團總裁暨...
東森天美仕19日於台中舉辦年會，左起東森天美仕直銷副董事長陳采婕、東森集團總裁暨東森天美仕董事長王令麟等人出席談直銷事業。記者何秀玲／攝影
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東森天美仕19日於台中舉辦年會，表揚頒獎給年收入超過百萬、創下千萬元業績的經銷商...
東森天美仕19日於台中舉辦年會，表揚頒獎給年收入超過百萬、創下千萬元業績的經銷商。記者何秀玲／攝影
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王令麟東森電視電商
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