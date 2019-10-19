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二房自備38萬元交屋 夢幻誠90天銷售破千戶

2019-10-19 15:53經濟日報 記者游智文／即時報導

興富發台中建案「夢幻誠」今（19）日舉行熱銷發表會，興富發代銷事業部協理王建騏表示，個案位於台中高鐵特區，推出二房自備38萬，三房58萬起交屋方案，獲得熱烈迴響，開賣90天即售出1,000戶，平均每周成交60多戶。

夢幻誠今天邀請藝人林心如到場代言，並宣布二期456戶開始銷售，仍以二房三房為主力，要價每坪26~27萬元。

興富發夢幻誠基地正對高鐵台中站，基地面積7,656坪，規劃1,608戶住家及66間店面，為興富發在中部地區歷年來最大規模的住商混合造鎮案。

王建騏表示，夢幻誠短短三個月賣1,000戶，已寫下台中銷售奇蹟，主要原因除了個案近高鐵，坐擁全台一日生活圈，也近台鐵車站，加上台中捷運綠線即將通車，三鐵利多為建案帶來周周高人氣。

此外，興富發為協助年輕人成家，推出訂金到交屋「2房38萬起」、「3房58萬起」，超低自備吸引大批首購族。

王建騏表示，除了首購族外，根據數字科技旗下591網站，台中高鐵周邊租金，新屋2房每月約有2萬元收益，大坪數則是有3萬至4萬以上水準，投報率約3~5%，對於投資置產族來說，是相對安全的收租商品，因此也有不少置產族進場購屋。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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