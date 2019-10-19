台酒陽光料理賽 推廣酒香創意料理
2019-10-19 15:12
經濟日報 記者程士華
／即時報導
台灣菸酒公司今年為提倡酒香創意料理，今（19）日於桃園酒廠舉辦「台酒第一屆陽光創意料理大賽」，並結合體驗營系列活動，吸引全國共20隊近百名學生報名參加比賽；學生們也以「客家清廉茶燻雞」、「陽光奶香豬五花」等創意料理角逐初選，前八名將於11月1日在光啟高中進行最後決賽。
台酒表示，公司已經118歲，多年來秉持著企業誠信、永續經營理念與傳統，為了並增進社會大眾對公司誠信經營理念的認識，今年特別與桃園市光啟高中餐飲管理科合作，舉辦創意料理大賽，激發學生設計及烹調才能，創造兼具營養與美味的酒香創意料理。
台酒表示，今天現場還有料理名人水蛙師，使用傳統黃酒及桃園酒廠產品展示入菜佳餚，學生團體、專業社團也於現場帶來精彩表演；桃園地檢署及台酒公司也設置反賄選與廉政宣導活動，以闖關遊戲的形式，採寓教於樂的方式傳遞廉潔誠信觀念。
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台酒表示，本活動成功展現桃園地區人文風貌及產品特色，增益社會對酒廠的認知與好感，擦亮台酒老招牌，有效促進年輕學子們對國家廉政的支持，過程中吸引數千名民眾踴躍參與，獲得熱烈迴響。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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