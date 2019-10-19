超商出奇招 賣車、賣油、繳費收據藏有密碼還可兌大獎

2019-10-19 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



超商不只是超商，除了便利性，如何進一步創造差異化，吸引消費者上門，進而到店消費，成為便利商店近年來搶客、吸金的重點工作。

針對創新服務，7-ELEVEN今年拋出的最大震撼彈，就屬進軍車市，門市就能預購買車，7-ELEVEN架構全新服務平台，全台5500間門市一天24小時隨時提供指定合作車款資訊，成為最便利的購車諮詢平台，在傳統售車通路打烊後，透過門市預約經銷商依然能掌握接單機會，是國內通路首創預約服務模式。

此外，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、生啤酒與超商等多種業態創新整合在單一門市內的「Big 7」今年也全台拓點，繼首家博源門市後，今年陸續在基隆、台中與高雄插旗，目前全台已經有4家。每家店均有五種以上複合型態，且目前業績已較去年同期成長超過二成，假日業績較平日成長超過三成。

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全家便利商店今年也導入多樣特色服務及商品，如Uber Eats外送服務、引進美孚機油於店舖販售、自有品牌FamilyMart Collection推出長袖襯衫等，滿足消費者各方面需求。

且全家便利商店首創的Uber Eats外送服務，更擴大外送服務範圍至雙北市，消費者可透過 Uber Eats APP進入「全家專區」選購超過百項商品，包含日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等選擇。

此外，全家近日更與台灣票據交換所及新光銀行合作，導入「立碼驗」身份認證服務，預計年底前將陸續提供銀行、證券、電信等業者的服務上線，未來民眾只要到巷口「全家」，使用FamiPort機台，插入自然人憑證或晶片金融卡，就能完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務，提供24小時服務管道。

萊爾富則是有隱藏版的好康服務，其繳費收據藏有密碼，到萊爾富繳帳單費用，門市給的收據上隱藏了1組抽獎密碼，這是其他超商所沒有的，即使只花10元繳停車費，也都有機會在年底前抽中市價約25,000元的SAMSUNG Galaxy S10大獎。

此外，萊爾富還有「自助換油站」和「自助加水站」的服務，目前萊爾富在全台有將近50家的門市設置了機車自助換油機，只要90元起就能輕鬆更換機油，比到機車行更換機油節省過半費用。另外，萊爾富目前在全台也有12家門市設置自助加水站，民眾可以選擇「磁氧活力水」、「麥飯石竹碳水」或「麥飯石礦泉水」，最低只要1元就可將1公升的水帶回家。