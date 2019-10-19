超商72變拚創新 今年營業額將再攀新高衝破3,300億元

2019-10-19 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



台灣便利商店密集度居全球第二，僅次於南韓。經濟部統計處副處長王淑娟表示，儘管今年的超商營業額年增率表現趨緩，目前1~8月的平均年增率是2.3%，雖較去年同期跌幅近三分之二，但表現也不算太差，且由於仍是呈現正成長，預估2019年國內便利商店的整體營業額將再創新高，可望衝破3,300億元。

王淑娟分析，「創新服務」是國內超商業者維持競爭優勢的利器，並藉由創新服務持續帶動吸引客人來店，也才不會被競爭對手追過去。

王淑娟分析，便利商店業營業額逐年成長，主因是便利商店近年持續改裝新型態門市，搶攻座位經濟效益，提供鮮食、現磨咖啡及現調茶飲，並提供代收、票券、儲值等各式服務，營收持續成長，尤其近來更受惠於網路電商平台的蓬勃發展，民眾多利用綿密的便利商店網絡來進行便利商店的付款取貨，業者再從中賺取手續費，也讓便利商店的營業額「大進補」。

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根據經濟部統計處的資料顯示，便利商店營業額，2019年將可呈現連續20年的正成長，儘管近年來的年增率有些微的小幅下滑，2016年年增率為4.7%，2017年為2.8%，2018年為6.3%，2019年1~8月則為2.3%，但由於業者積極與異業結盟、擴展物流服務，以增加來客數與顧客黏著度，預期今年全年營業額可望超越2018年的3217億元，續創新高，並站上3,300億元。

全球便利商店密集度最高的前三名，則分別是韓國、台灣、日本。