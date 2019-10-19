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雲林國際農機展開幕 人潮爆滿帶動商機

2019-10-19 13:57聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

2019雲林國際農業機械暨資材展今天開幕，由雲林縣長張麗善帶領為農機展看板撒下金沙，象徵閃亮台灣農業，為3天的農機展拉開序幕，一早展場湧入大批人潮，各攤商聚集買家議價，交易熱絡，縣府提供香噴噴的免費滷肉飯也引來不少人排隊品嘗，現場熱滾滾，農機公會期待今年交易訂單能再刷新紀錄。

位在虎尾高鐵特定區的建成路與學府西路交叉口農機展會場，一早就吸引人潮，各展區擠滿人，各式數千種大小農機展示，讓民眾大開眼界，從台北來的吳先生一早帶全家參觀，他說，台灣農機太進步了，各款機種目不暇給，展現了台灣科技和機械的軟實力。

從屏東來的陳先生也說，他一家推行無毒耕作，人力缺最需要農機協助，到雲林農機展應有盡有，想要買的都有，買不起的也都吸引他駐足參觀，從中看到台灣農業科技化，件件令人驚艷，不虛此行。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，今年有來自國內外廠商超越460家參展，攤位超過1千2百攤，是台灣規模最大的農機展覽，除可買到最先進的農機，現場更免費送苗木、闖關換禮品、優良國產畜禽產品試吃，也可吸取許多農業新知，是最佳的農業嘉年華會，千萬別錯失良機。

縣長張麗善表示，農機展像是台灣農機發展的年度成果展，每年推陳出新，展出更新穎、更先進的農業機械之外，藉由展覽農友彼此觀摩交流甚或結盟，意義非凡。展出的3天除有免費接駁車，也有好吃的免費滷肉飯，歡迎熱愛農業或植栽的民眾，把握這場難得的盛會，保證別地買不到的大小農機，這裡全都有，物美價廉，讓大家滿載而歸。

雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機展今天開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展今天開幕。記者蔡維斌／攝影
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各攤區吸引不少買家議價選購。記者蔡維斌／攝影
各攤區吸引不少買家議價選購。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展一早就吸引人潮參觀。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善坐上農機車為農機代言。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機展縣府提供好吃的滷肉飯，引人潮排隊品嘗。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展縣府提供好吃的滷肉飯，引人潮排隊品嘗。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善聽取廠商說明農機特性。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善聽取廠商說明農機特性。記者蔡維斌／攝影
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農業張麗善滷肉飯
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