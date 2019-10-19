90天破千戶興富發「夢幻誠」創銷售奇蹟

2019-10-19 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



90天破千戶！興富發（2542）搶進台中高鐵特區、推出今年最大案總銷150億元「夢幻誠」，開案才三個月，成交迅速突破1,000戶，其中北客就占了三成，創下銷售奇蹟。

慶祝銷售破千戶，興富發今（19）日舉辦「王者再現·稱心如意」夢幻人生發表會，吸引五、六百人共襄盛舉，還邀請夢幻之星林心如，與涵碧樓公設大師王勝正一同參與盛會，主持人為艾力克斯，現場不僅備有自助餐點，還有樂團表演，氣氛熱絡。

興富發代銷部協理王建騏也同步宣布，「夢幻誠」二期456戶開始銷售，二期主打優惠付款條件「訂金到交屋：2房38萬起、3房58萬起」便可輕鬆入主台中新中心·高鐵特區。

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興富發看好台中躋身全台第二大城市、又有人口紅利加持的發展願景，持續加碼在台中布局，今年推案金額一口氣衝破200億元，其中又以烏日高鐵站特區約150億元住商混合開發案「夢幻誠」最受矚目。

基地面積達7,656坪的「夢幻誠」，共規劃1,608戶住家及66間店面，為興富發在中部地區歷年來最大規模的住商混合造鎮案。由於基地正對高鐵台中站、台鐵新烏日站及捷運總站，具有三鐵共構的地段優勢，成為今年最受矚目的指標建案之一。

王建騏表示，由於此案緊鄰七期並坐擁全台一日生活圈，北上、南下1小時內可抵達，出入人次僅低於台北車站，重要性不言可喻，隨著台中捷運綠線即將通車，高鐵特區將最先驗證軌道經濟的魔力，也是此案熱銷的主因之一。

另據數字科技旗下591網站顯示，台中高鐵周邊租金，新屋2房每月約有2萬元收益，若是大坪數則是有3萬至4萬以上水準，整體來說，投報率約為3%至5%。