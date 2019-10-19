楊世光：台灣離上帝太遠、離大陸太近 躲都躲不掉

2019-10-19 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



新黨總統被連署人楊世光連署見面會列車今（19）日前進桃園與台中。楊世光表示，僅管選舉進入垃圾時間，蔡英文似乎是躺著選，但國家機器卻已經啟動，他因為評蔡英文，收到警方違反社會秩序維護法的到案通知。

楊世光桃園場連署見面會湧入約200位支持者與粉絲，楊世光說，這是做選擇的時刻。他以自己於1998年至廣州中山大學求學的經歷為例指出，他認定中國大陸改革開放將會成功，廣州中山大學僅管當年在全球大學排名是1,000名之外 ，但在大陸內地的排名是第九名，如同柏克萊大學在美國國內排名第九一樣，在中國大陸發展的趨勢下，全球排名一定會水漲船高。

果然，目前廣州中山大學全球大學排名約200名，台灣的大學只有清華與交通大學與它齊名。當年他是野雞大學的學生，今天成了大陸柏克萊大學的畢業生。

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楊世光指出，日前台塑集團表示，台灣如果不靠國際貿易，只能養活800萬人。他解構台灣5,880億美元國民生產毛額，其中與大陸相關的貿易金額為2,200億美元，將近四成的比例。其中，1,300億是台灣對大陸的出口順差，也就是台灣與大陸的關係不好，有460萬人會吃不好。

楊世光表示，一國兩制就像地球船月球。台灣與大陸的關係是一個星系中的地球與月球之間的關係，沒有月球，地球的磁力與引力會改變。事實是，台灣離上帝太遠，離大陸太近，躲都躲不掉。必須正視並且正面迎向兩岸的問題。因此，他參選的唯一主張就是，一國兩制，唯一選擇。