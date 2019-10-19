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台酒第一屆陽光料理大賽登場 學生以酒入菜做出好料理

2019-10-19 13:23經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台灣菸酒公司與桃園市光啟高中餐飲管理科合作，今天在桃園酒廠舉辦「台酒第一屆陽光創意料理大賽」，並結合「台酒誠信老店鋪，青春風華體驗營 」系列宣導活動，吸引全國共20隊近百名學生報名參加比賽，活動充滿青春活力熱鬧氣氛。

經過初審脫穎而出的10個隊伍，設計了「客家清廉茶燻雞」、「陽光奶香豬五花」等創意菜進行激烈的料理競賽，前八名將於11月1日在光啟高中最後決賽。

今天現場還有料理名人水蛙師使用傳統黃酒及桃園酒廠代表產品「玉泉清酒」展示入菜之卓越手藝，及學生團體、專業社團精彩表演；台灣桃園地方檢察署及台酒公司也設置反賄選與廉政宣導闖關遊戲專區，以寓教於樂的輕鬆方式傳遞廉潔誠信觀念。

台酒表示，公司成立已118年，成為最值得國人信賴的國營企業之一，為增進社會大眾對公司誠信經營理念之了解與支持，激發學生設計及烹調兼具營養與美味的酒香創意料理，特別推出今天的活動。

※提醒您，吸煙有礙身體健康！禁止酒駕 酒後不開車，安全有保障※

桃園酒廠舉辦台酒第一屆陽光創意料理大賽，吸引全國共20隊近百名學生報名參加比賽，...
桃園酒廠舉辦台酒第一屆陽光創意料理大賽，吸引全國共20隊近百名學生報名參加比賽，活動充滿青春活力熱鬧氣氛。圖／台酒提供
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