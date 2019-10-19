台灣商總辦「企業籌資全攻略，投資減稅」說明會

經濟部商業司特別委請資策會科法所、台灣商業聯合總會規劃次「企業籌資全攻略，投資減稅」說明會活動，宣導業者如何開源節流進行研發投資抵減，並搭配當前推動計畫政策，引導創投資金投資，以及協助不同發展階段的電商相關業者認識創投、進而提出申請，達成引入政府或民間投資方案，促成投資之目的。

跨境電商的全球規模逐年攀升，顧問公司埃森哲（Accenture）預估2020年市場規模將會達到一兆美元；資策會資料顯示，台灣電商年營業規模自2017年即已超過1兆元，市場也競爭激烈，網路家庭（PChome）與蝦皮購物兩大指標性電商平台在2017年的價格戰，從拚價格、比折扣、廝殺到免運費、快速到貨門檻，劍拔弩張的背後，透露充裕的資金才是存續關鍵！

雙雄爭霸帶動市場的暢旺，也讓其他電商摩拳擦掌跟進，大型電商如網路家庭、蝦皮、富邦momo、東森購物等，紛紛持續進行資本戰爭。新創業者想要突破重圍開闢藍海，不該只有產品便宜和免運費，更該朝向快速優化金流、物流、商品流的「基礎設施」，但這些配備無不需要大筆金援！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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這次說明會於新北市、台中市舉行兩場活動，新北場：2019年10月28日（星期一）14：00~17：30於新板希爾頓酒店一樓吉祥CD廳（新北市板橋區民權路88號）、台中場：2019年10月29日（星期二）14：00~17：30於台中市商業會（台中市西區台灣大道二段168號13樓），分別邀請台北市電腦公會賴荃賢總監分享企業籌資實務；資誠會計師事務所稅務法律服務陳玉如副總經理、主導產業顧問股份有限公司游勝評總經理就研發投資抵減進行實務剖析；群益創投洪永沛總經理及周佳德協理、優思整合顧問服務股份有限公司陳袽琪總經理為業者分享新創事業如何引進外部投資人、策略性政府資源與回台資金整合運用規劃。

歡迎電商朋友把握機會報名參加，報名網址：https://forms.gle/JHCb8zQ3ry86kia78，活動內容：http://www.tfoc.org.tw/。