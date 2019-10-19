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亞太循環經濟論壇／循環經濟 五亮點吸睛

2019-10-19 00:58經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

由循環台灣基金會主辦的「亞太循環經濟論壇」，昨（18）日安排五個主題的參訪路線，分別前往屏東、高雄、台南和台中，了解從農業到工業的不同產業中，循環經濟如何成就新創、中小型企業和國營事業的實力與商機。

透過鏈結和明紡織、宏遠興業等40個台南當地企業與學校，工研院協助打造可活化庫存布...
透過鏈結和明紡織、宏遠興業等40個台南當地企業與學校，工研院協助打造可活化庫存布的布料銀行，推動產業共生循環經濟學。 工研院／提供
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屏東路線以「生物循環」為主題，參訪「台糖東海豐農業循環園區」的現代化豬舍，設置負壓水簾、自動化餵食系統及雨汙水揮揮手系統，加上兼具隔熱和發電效益的太陽板，有效提升能資源效率。

透過改良的豬排泄物收集系統，搭配國外引進「共消化」技術，將豬糞尿混合鄰近農耕所產生的農業廢棄物，發酵轉化為沼氣發電與堆肥使用，成功打造兼顧畜牧生產及環境永續雙贏的綠能畜殖場。

高雄是以「產業共生」為主題進行參訪，前往觀摩以中鋼作為核心的臨海工業區，如何串聯起14家廠商進行能資源交換。

煉鋼廠產生的高溫蒸汽經由管線輸送，成為其他廠商的熱能來源，一年為中鋼創造20億以上營收，減少工業區整體燃煤鍋爐的使用和汙染。

台南方面，安排「金屬循環」、「紡織循環」兩個不同主題的參訪路線；像光洋應用材料科技是從廢料到5N貴金屬循環經濟的推手，回收廢IC上的貴金屬，精煉至工業等級5N的原料，成為兼具成本優勢與環境友善的原料供應管道。

台灣身為紡織大國，每年賣給知名成衣品牌所剩下的餘布高達2,100萬噸，參訪「布可再生」布料銀行，了解台南企業、和明紡織與宏遠興業等紡織業者，如何與工研院及古都保存再生基金會攜手合作，收集各廠庫存布料供給在地設計師、相關科系學生使用。

台中路線方面，大會參訪大豐環保科技，了解消費者使用後端塑膠產品，如何透過回收處理的機制成為再生原料，以及集泉塑膠如何透過技術開發與設計，生產出全球第一支以再生原料製程的押頭，並兼顧使用後的回收機制。

農業中鋼
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