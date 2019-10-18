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北市地政消費爭議地圖點名大企業 永慶房屋嚴正抗議

2019-10-18 21:57聯合報 記者魏莨伊／即時報導

台北市地政局今推出「消費爭議熱點地圖2.0」（https://pse.is/LW5UE），可得知業者近5年來買賣爭議情形，點名永慶房屋消費爭議175件為最多，有52件和解，和解率約3成；業者提出嚴正抗議，表示地政局僅就「件數」統計，是打擊市占第一的企業，恐造成劣幣驅良幣。

地政局今年公開不動產相關業者5年來發生的消費爭議案件數、和解件數及和解率，以數據代替燈號來顯示業者處理爭議的熱度，提醒消費者審慎選擇往來商家，以促進不動產交易安全。

「消費爭議 TOP5 業者」資料顯示，永慶房屋仲介股份有限公司175件爭議案中52案和解，信義房屋股份有限公司78案中23件和解，和解率均約3成。興富發建設股份有限公司22爭議案2件和解，遠雄建設事業股份有限公司19爭議案1和解，兆基管理顧問股份有限公司17爭議案則有11案和解，提出數據讓民眾購屋時參考。

永慶房屋回應指出，他們一向致力保障消費者權益，捍衛居住正義。月前才領先政府推出「實價登錄3.0」將成交行情揭露到門牌，以維護消費者權益，並杜絕黑心房仲同業與投機客勾結炒房，坑殺消費者的惡行。

對於今日地政局單採累計5年的「件數」公布方式，而非依比例計算，永慶房屋深表遺憾，還說這如同「拿台北市一年的交通違規件數，去跟澎湖的交通違規件數比。」

永慶房屋是大台北「成交市占」第一的仲介公司，一年成交件數近萬件，難免有因消費者認知落差而產生的申訴案件，單就「件數」做統計公布，對於成交量第一的企業實在不公允。強調他們向來是最積極處理消費爭議的企業。

另有不具名房仲業者分析，一般來說，成交量大，本來客訴就會比較多，從消費爭議案件數高來看，意味著這家公司成交量大；其次，大型公司還是有相應的申訴管道，民眾可以循多方解決問題，且因房屋買賣總金額高，消費者交易經驗又少，因此很容易有爭議。該名房仲也透露，爭議百百種，單純看統計數字，民眾很難了解背後的原因。

房仲業者交通違規炒房
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