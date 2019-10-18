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才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

國壽桃園置地廣場攜手日本水族館 下一步前進台中

2019-10-18 21:36經濟日報 記者葉憶如／即時報導

繼5月全區開幕的華泰名品城後，國泰人壽今（18）日宣布再聯手新光影城、國泰飯店觀光事業及橫濱八景島，在高鐵桃園站旁打造桃園置地廣場，引進影城、Outlet、飯店與水族館，目標成為一個面向北台灣家庭全客層的複合式休閒娛樂商務城，明年夏天正式營運。

同時國泰人壽也宣布，日後將以「置地廣場」打造全新複合式商用不動產品牌，下一開發案將位於台中台灣大道與文心路交叉口，初步規畫為飯店、商場及商辦大樓的複合式建築，希望能為台中廣大的消費者帶來全新體驗。

此次由日本西武控股旗下的株式會社橫濱八景島與國壽共同打造的水族館，宣布將以「Xpark」名稱於2020年夏季在桃園置地廣場正在營運，國泰人壽希望將桃園置地廣場打造成為台中以北大生活圈，家庭1日遊或2天1夜旅遊的最佳去處。

國泰人壽表示，Xpark除了是台灣第一座國際水族館，更是日本水族館業者首度海外直營事業。此舉也是所屬西武集團首度的挑戰，亦期望可以對於今後西武集團的海外戰略及企業價值提升有所貢獻與連結，並希望透過水族館事業構築與台灣的友好橋梁，為台灣孩子們的教育有所貢獻。「透過享樂也可學習」將是最大的特色。Xpark將透過最新的科技，將生活在地球上各種地方的生物環境，以氣溫、濕度甚至氣味或聲音讓消費者彷彿置身其中，提供消費者從未感受過的感動體驗。

國泰人壽西武華泰
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