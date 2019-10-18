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才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

全台30年老屋逾400萬戶 居家飲水管線暗藏危機

2019-10-18 21:35經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

全台屋齡超過30年以上的住宅共計423萬餘宅，預計未來五年內全台屋齡30年以上的老屋將高達519萬戶，老屋代表老舊管線，加上台灣位於地震帶上 ，高齡水管破管率高，隱藏污染、滋生細菌、重金屬滲入等威脅，老屋世代來臨，定期更換並加裝濾水設備，才能保障用水安全。

BRITA產品經理程世偉表示，儘管目前台灣自來水早已達到可生飲的標準，然而從水廠主幹管到住家副管，再經由副管到水塔，再藉由支管到住戶，其實是漫長的過程；管線長、時間久，對水質安全就是很大的挑戰。

目前居家使用的水管材質隨屋齡、樓高而有差異，但以PVC、不鏽鋼為主；屋齡超過30年以上的老屋，甚至使用鐵管或鍍鋅銅管，很容易生鏽堆積，造成用水危機。

民眾很容易在食物清洗、飲水、料理等過程中，讓自己曝露在危害中而不自知。部分消費者會透過買水方式來解決用水問題，在無法掌握水源安全的前提下，可能為家中帶來另一種潛在危機。

程世偉表示，控管家中老舊水管的出水品質，可採取更積極作為；首先是出水源頭「水塔」，務要定期清洗。另外，建議加裝濾水設備，在多重把關下 ，將水質安全的主導權掌握在自己手上。

許多人對飲用水的認知，知道重金屬、細菌、環境荷爾蒙和病毒污染，但對於近年引發許多飲用水問題的三鹵甲烷，民眾知道的不多，且不清楚含三鹵甲烷、重金屬以及環境賀爾蒙在內的污染，都是無法藉由煮沸過程去除的。

對於自來水消毒後的餘氯，煮沸後會產生三鹵甲烷等致癌物質，僅有少數民眾認識這個潛藏危機的情況來看，消費者除了要了解飲用水來源與成分外，也應該藉由過濾加煮沸雙重把關，才能有效掌握自家用水安全。

為協助民眾做好居家用水的危機管理，並能在家中自產好水，即日起BRITA旗下「櫥下型濾水器」與「濾水壺」推出包括「櫥下型濾水器」舊換新最高回饋金達2000元、「濾水壺」滿額送好禮等優惠活動，協助民眾對抗高齡水管影響用水品質。

內政部數據顯示，全台屋齡超過30年以上的住宅共計423萬餘宅，高齡水管隱藏汙染危...
內政部數據顯示，全台屋齡超過30年以上的住宅共計423萬餘宅，高齡水管隱藏汙染危機，建議應定期更換並加裝濾水設備，才能保障用水安全。圖/BRITA提供
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老屋重金屬濾水器
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