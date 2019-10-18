ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



標榜中西合併的「ATC Tea Club茶飲俱樂部」，經過一年的精心規畫，今(18)日進駐台中公益路商圈，業者標榜將帶給消費者嶄新的茶飲俱樂部型態，打造出台灣茶飲界的Shake Shack(連鎖快速慢食)。

ATC茶飲俱樂部除了延續先前首創的「茶酒」特色飲品外，在菜單中規畫了更多創新且低負擔的餐點，讓西式料理與亞洲國家風味融合展現出最完美的滋味。

伯克夏公司營運長吳濰煬表示，ATC茶飲俱樂部的涵義，就是想將歐美熱愛生活、自由、創新的精神，注入在ATC的每一個細節中，傳遞富有活力的生活日常，充分感受體驗與他人互動的每一時刻。

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ATC在吧檯設置茶飲拉霸牆，是全台第一間用拉霸的方式結合茶飲文化，這座拉霸牆設計是對茶湯的品質嚴格要求，特別訂做大型不銹鋼高壓茶桶，降低空氣直接與茶湯接觸所造成的快速變質與氧化，如此便可長時間穩定茶湯的最佳品質。

ATC旗艦店規畫了約200坪空間，整體以現代簡約風為主，並融合多樣概念元素，Bar檯採經典高吧檯，讓調茶師與客人有更多的互動，並以進口窯燒產生自然漸層的墨綠磚牆作為主視覺。

消費者輕鬆自在地走進ATC，喝著茶與茶酒師隨興交流，又或與朋友拿著餐點，配著一杯健康飲品輕鬆暢談，在快節奏繁忙的城市中，有個可以補給能量和舒緩身心的地方。

另外，ATC各區域設計都有不同的個性定位，半戶外區的摺疊窗會在午后和煦陽光下整片開啟，倚坐在窗邊分享大桌，閒適地享受台中四季宜人氣候。

左方另一主牆上帶入了壁爐的端景概念，設計師將這區域營造出像在家溫暖輕鬆的氛圍，自在地與家人朋友相聚閒談，而閱讀區的設置，也能讓想來ATC辦公看書的人，找到屬於自己的一個位置。

在食材方面，ATC以天然新鮮的食材作為餐點必要條件，提供低負擔的餐點，由中餐與法餐雙主廚攜手合作，設計餐點的烹調及調味，並嚴格對原物料進行把關，讓大家能有絕對安心的食材和營養攝取。

本次新開幕，主推中式漢堡及活力沙拉盒系列餐點，例如：主推的中式漢堡餐點，以長時間燉煮肥而不膩、且肉質軟嫩的五花腩製成「台式五花腩包」、四川辣醬口味的「麻辣嫩雞包」最為首推餐點。

主廚為了製作出鬆軟的功夫堡，不惜成本選用杜蘭小麥粉及日本鳥越麵粉黃金比例搭配，經18小時以低溫發酵製作，展現出小麥的甘甜且獨特風味，讓西式餐點完美的融入中式風味。

另外，活力沙拉盒也有多樣選擇，譬如「舒肥嫩雞沙拉」為推薦餐點，在活力盒中除了沙拉以外，更增加全麥高纖維糙米飯搭配，除了吃得健康還能吃得飽。

另外，業者也推出潮州冷滷味和麵食系列的中式餐點，特別調製的潮州滷汁，是以清醬油和高級中藥材製成，不使用化學香料調味，讓食材滷製後，相較於熱滷味帶來點淡雅且香味持久的味道，不須加熱就能帶出滷味的濃郁香氣。

吳濰煬說，ATC是一個「最會玩茶」的品牌，除了各式調製茶飲，連咖啡、調酒都加入了茶，讓咖啡的層次昇華，讓酒的韻味更加豐富有趣。