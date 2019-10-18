南瓜屋餐廳感恩節活動登場 搶食萬聖節商機

2019-10-18 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



「不給糖就搗蛋，不老小孩也能來要糖！」台中市知名餐廳南瓜屋-「傑克的廚房」與「魔女露露的廚房」，將從本月19日起至11月31日同步推出感恩節活動，不但有歡樂拍照區，還有萬聖節派對及變裝比賽，全力搶食萬聖節商機。

首先在「歡樂拍照區」部分，10月19日至11月31日，在餐廳門口戶外區設置應景佈景，供民眾拍照留念，為了讓大家都能感受到感恩節的歡樂氣氛，特地設在戶外，不論是不是來用餐的消費者，都能同樂。

「萬聖節派對」來搗蛋就給糖，10月19日至11月1日，凡自認為是小朋友的人，只要「給糖」或「搗蛋」就能獲得一包糖果，活動同樣不限用餐消費者，就是要大家一起開心。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「萬聖節變裝比賽」從10月19日至10月31日止，凡變裝來用餐的消費者，服務人員會代為拍照上傳至南瓜屋官網，最後遴選出前三名及五名佳作，第一名可獲得3,000元禮券，加南瓜造型燭台1個。

今年22歲的南瓜屋，於1997年在國美館綠園道誕生首家店－傑克的廚房，那年老闆蔡志宏年僅27歲。

6歲就失去父親的蔡志宏，媽媽為了賺錢養活他與弟弟，在巿場賣炒米粉、蚵仔煎等，不得已將兄弟兩人寄養在教會成立的孤兒院，而這一住就是6個寒暑，「賺錢，讓一家人團聚」早早就在他的心裡萌芽。

蔡志宏8歲就到補習班打工，幫忙摺宣傳單賺零用金；10歲到啤酒廣場端酒杯；11歲到印刷廠賺外快；17歲時已存下人生第一桶金100萬元。

這段打工的歲月，志宏接觸到許多行業，他覺得開餐廳不像印刷業設備、資產投資大，而且自己能掌控的因素更高，高二那年就立下開餐廳的決心，並利用課餘時間到餐廳打工。

蔡志宏還進入台北凱悅、福華等星級飯店餐廳，跟著外籍大廚學做料理，為了紮穩料理底子，他總是比別人早到，比別人晚走，空班時還到別家餐廳兼差做服務生、倉管等行政工作。

27歲那年，政府推動周休二日，看好休閒契機，蔡志宏把辛苦存來的300萬元，加上借貸180萬元，在五權西四街開起第一家南瓜屋－傑克的廚房，成為國美館綠園道繼吉凡尼、甜甜圈之後，第三家休閒餐廳。

六年前，蔡志宏又進入人文氣息洋溢的草悟道，開起南瓜屋二號店-魔女露露的廚房。

選擇南瓜做主題，與住在孤兒院的日子息息相關，他說自己很幸福，因為住在美國基督徒設立的孤兒院，每當感恩節、萬聖節，都能吃到南瓜料理、義大利麵等好料，還能看到許多南瓜裝置，濃濃的節慶氣氛讓他暫時忘了人生的苦。

蔡志宏覺得，南瓜不論在旱地或沙地都能種活，有如野草般的韌性，激勵他人生不怕苦；同時又有童話的魅力，灰姑娘坐上馬車，人生的際遇有了浪漫的轉變，他相信總有一天，他也能跟灰姑娘一樣改寫自己的命運。

於是他對南瓜徹底著迷，22年來，兩家店共收藏超過6,000件南瓜藝品，這些收藏除了來自美國、加拿大、英國、法國、日本、義大利外，他也請台灣的藝術家開模設計。

打從6歲第一次過感恩節起，蔡志宏就愛上了這個節日，於是每年10月、11月在這個屬於小朋友的快樂節日裡，他也要來開心一下。