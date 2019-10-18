南瓜屋餐廳感恩節活動登場 搶食萬聖節商機
「不給糖就搗蛋，不老小孩也能來要糖！」台中市知名餐廳南瓜屋-「傑克的廚房」與「魔女露露的廚房」，將從本月19日起至11月31日同步推出感恩節活動，不但有歡樂拍照區，還有萬聖節派對及變裝比賽，全力搶食萬聖節商機。
首先在「歡樂拍照區」部分，10月19日至11月31日，在餐廳門口戶外區設置應景佈景，供民眾拍照留念，為了讓大家都能感受到感恩節的歡樂氣氛，特地設在戶外，不論是不是來用餐的消費者，都能同樂。
「萬聖節派對」來搗蛋就給糖，10月19日至11月1日，凡自認為是小朋友的人，只要「給糖」或「搗蛋」就能獲得一包糖果，活動同樣不限用餐消費者，就是要大家一起開心。
「萬聖節變裝比賽」從10月19日至10月31日止，凡變裝來用餐的消費者，服務人員會代為拍照上傳至南瓜屋官網，最後遴選出前三名及五名佳作，第一名可獲得3,000元禮券，加南瓜造型燭台1個。
今年22歲的南瓜屋，於1997年在國美館綠園道誕生首家店－傑克的廚房，那年老闆蔡志宏年僅27歲。
6歲就失去父親的蔡志宏，媽媽為了賺錢養活他與弟弟，在巿場賣炒米粉、蚵仔煎等，不得已將兄弟兩人寄養在教會成立的孤兒院，而這一住就是6個寒暑，「賺錢，讓一家人團聚」早早就在他的心裡萌芽。
蔡志宏8歲就到補習班打工，幫忙摺宣傳單賺零用金；10歲到啤酒廣場端酒杯；11歲到印刷廠賺外快；17歲時已存下人生第一桶金100萬元。
這段打工的歲月，志宏接觸到許多行業，他覺得開餐廳不像印刷業設備、資產投資大，而且自己能掌控的因素更高，高二那年就立下開餐廳的決心，並利用課餘時間到餐廳打工。
蔡志宏還進入台北凱悅、福華等星級飯店餐廳，跟著外籍大廚學做料理，為了紮穩料理底子，他總是比別人早到，比別人晚走，空班時還到別家餐廳兼差做服務生、倉管等行政工作。
27歲那年，政府推動周休二日，看好休閒契機，蔡志宏把辛苦存來的300萬元，加上借貸180萬元，在五權西四街開起第一家南瓜屋－傑克的廚房，成為國美館綠園道繼吉凡尼、甜甜圈之後，第三家休閒餐廳。
六年前，蔡志宏又進入人文氣息洋溢的草悟道，開起南瓜屋二號店-魔女露露的廚房。
選擇南瓜做主題，與住在孤兒院的日子息息相關，他說自己很幸福，因為住在美國基督徒設立的孤兒院，每當感恩節、萬聖節，都能吃到南瓜料理、義大利麵等好料，還能看到許多南瓜裝置，濃濃的節慶氣氛讓他暫時忘了人生的苦。
蔡志宏覺得，南瓜不論在旱地或沙地都能種活，有如野草般的韌性，激勵他人生不怕苦；同時又有童話的魅力，灰姑娘坐上馬車，人生的際遇有了浪漫的轉變，他相信總有一天，他也能跟灰姑娘一樣改寫自己的命運。
於是他對南瓜徹底著迷，22年來，兩家店共收藏超過6,000件南瓜藝品，這些收藏除了來自美國、加拿大、英國、法國、日本、義大利外，他也請台灣的藝術家開模設計。
打從6歲第一次過感恩節起，蔡志宏就愛上了這個節日，於是每年10月、11月在這個屬於小朋友的快樂節日裡，他也要來開心一下。
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