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「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

亞錦賽／張家兄弟帶動攻勢狂攻3分 四局4:0領先韓國

從路邊攤變五星級 本土鎖廠搶全球三成市占

2019-10-18 19:08經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

位於台南科技工業區的一德金屬，製造各類機械門鎖已經超過50年，從生產低階抽屜鎖一路轉型，一德金屬目前轉型專攻高階門鎖的藍海市場，例如日美軍駐地或是沙烏地阿拉伯國防部，都有採用一德金屬生產的門鎖，一德金屬已經搶下全球高階門鎖市場三成的市占率，總經理沈木林笑稱：「我們是從路邊攤轉變成五星級。」

國防部沙烏地阿拉伯
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