全國電挺節能空調冰箱賣得好 今年營收有望創新高

2019-10-18 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



3C通路全國電（6281）挺節能，榮獲台北節能季節能精進王，在推動節能家電的空調、冰箱等的商機下，今年營收將打破歷年新高，上看逾170億元。

全國電18日表示，以3C家電服務專業，邀請消費者節能減碳省荷包，不僅再度榮獲由台北市政府產業發展局頒發的節能精進王，同時，對帶進節能家電的業績助益甚大，今年的家用冷氣銷售量將突破12萬台以上，再創新高；節能冰箱在前三季比去年同期來得好。

全國電指出，跨入電商將在雙11起跑，趕上雙11網購商機，將以提供24小時購覅、擴大客層為出發，有助補足電商這一塊版圖，助益營收成長契機。

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前三季全國電營收138.4億元，年增5.5%。法人預估，全國電今年業績可望超過2016年創下168億元新高，全年營收上探175億元，至創新猷。

全國電運作多時的電站平台己經就緒，在雙11當日，推出線下 (實體通路)破盤、線上 (電商)同步出擊，目的是擴大服務客群及建立互動平台，延伸多元化的服務平台，讓實體及虛擬通路添增營運的綜效。

全國電指出，雙11購物即已蔚為風氣，公司十分看中此一消費檔期，將在家電、通訊及資訊三大領域的3C產品，全力布局有魅力的商品，在第4季開創新的業績成長。

今年全國電三大營運主軸為，線下線上購物、雙品牌策略及會員經營，推動新零售的營運策略。新通路品牌DigitalCity門市 (簡稱DC店)方面，今年已超越預定10家的目標，並將既有門市改裝為二代店，提供舒適購物體驗，成為帶動來客率、挹注業績成長的動能。