北市勞動局開罰Uber Eats 30萬元

2019-10-18 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



除針Uber Eats黃姓外送人員職災死亡卻未依法通報案件開罰業者30萬元，北市政府今日下午也跨局處召開「外送人員保障專案會議」。圖／台北市勞動局提供 分享 facebook 針對上週日（10月13日）晚間發生的Uber Eats黃姓外送人員職災死亡案件，台北市政府勞動局今（18）日做成裁罰，認定業者未依職業安全衛生法第37條第2項第1款規定，於八小時內向勞動檢查機構通報，勞動局檢視檢查記錄及相關資料後考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

勞動局說，此案經勞動檢查發現Uber Eats在台灣有稅籍登記（係境外電商登記），但無公司登記，透過委任或服務合作備忘錄方式，分別與香港商比錫茲有限公司、易得汽車貨運股份有限公司簽訂合作契約，易得公司再與外送員以電腦平台方式簽訂合約，而合約內容卻由Uber Eats提供，且外送員的工資亦由Uber Eats直接支付，故勞動局認定Uber Eats為外送員的實質雇主。

北市勞動局職安科科長康水順表示，職安衛部份已完成檢查，經訪談筆錄及取得的文件認定該名罹災勞工與Uber Eats具有僱傭關係，故依職業安全衛生法第37條第2項第1款，雇主應於八小時內通報，但至今無收到任何通報記錄。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另外，此案外送員於發生職災死亡後，外送食物因無法於特定時間內送達訂餐消費者，網路平台客服系統應有所回應及處理，但於事件發生後Uber Eats於當天23時01分對外送員車禍一事，透過媒體對外說明，顯見Uber Eats知悉事故的發生卻未通報，屬故意違反法定義務。尤其勞動局、勞檢處已於8月30日、9月9日邀請Uber Eats等多家平台業者開會時明確告適用、並應遵守職業安全衛生法規定，Uber Eats明知法令卻仍違法。

勞動局長賴香伶說，由於平台業者標榜食物外送之快捷性，卻罔顧外送員的行車安全，更以送達時間計算外送員之工作獎金，致外送員為達平台業者規定，執行外送業務時於道路上高速行駛及穿梭於車陣，徒增行車事故風險。勞動局已事先向業者宣導法令，考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

此外，台北市政府今日下午也召開第一次「外送人員保障專案會議」 ，由副市長蔡炳坤主持，勞動局報告本案調查進度及研擬自治條例的 初步草案等，邀集衛生局、交通局、警察局、交通警察大隊、停管處、 法務局、商業處等單位共同研商，期待能儘速制定保障外送人員的相關法規 。