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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

北市勞動局開罰Uber Eats 30萬元

2019-10-18 18:18經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

除針Uber Eats黃姓外送人員職災死亡卻未依法通報案件開罰業者30萬元，北市...
除針Uber Eats黃姓外送人員職災死亡卻未依法通報案件開罰業者30萬元，北市政府今日下午也跨局處召開「外送人員保障專案會議」。圖／台北市勞動局提供
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針對上週日（10月13日）晚間發生的Uber Eats黃姓外送人員職災死亡案件，台北市政府勞動局今（18）日做成裁罰，認定業者未依職業安全衛生法第37條第2項第1款規定，於八小時內向勞動檢查機構通報，勞動局檢視檢查記錄及相關資料後考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

勞動局說，此案經勞動檢查發現Uber Eats在台灣有稅籍登記（係境外電商登記），但無公司登記，透過委任或服務合作備忘錄方式，分別與香港商比錫茲有限公司、易得汽車貨運股份有限公司簽訂合作契約，易得公司再與外送員以電腦平台方式簽訂合約，而合約內容卻由Uber Eats提供，且外送員的工資亦由Uber Eats直接支付，故勞動局認定Uber Eats為外送員的實質雇主。

北市勞動局職安科科長康水順表示，職安衛部份已完成檢查，經訪談筆錄及取得的文件認定該名罹災勞工與Uber Eats具有僱傭關係，故依職業安全衛生法第37條第2項第1款，雇主應於八小時內通報，但至今無收到任何通報記錄。

另外，此案外送員於發生職災死亡後，外送食物因無法於特定時間內送達訂餐消費者，網路平台客服系統應有所回應及處理，但於事件發生後Uber Eats於當天23時01分對外送員車禍一事，透過媒體對外說明，顯見Uber Eats知悉事故的發生卻未通報，屬故意違反法定義務。尤其勞動局、勞檢處已於8月30日、9月9日邀請Uber Eats等多家平台業者開會時明確告適用、並應遵守職業安全衛生法規定，Uber Eats明知法令卻仍違法。

勞動局長賴香伶說，由於平台業者標榜食物外送之快捷性，卻罔顧外送員的行車安全，更以送達時間計算外送員之工作獎金，致外送員為達平台業者規定，執行外送業務時於道路上高速行駛及穿梭於車陣，徒增行車事故風險。勞動局已事先向業者宣導法令，考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

此外，台北市政府今日下午也召開第一次「外送人員保障專案會議」 ，由副市長蔡炳坤主持，勞動局報告本案調查進度及研擬自治條例的 初步草案等，邀集衛生局、交通局、警察局、交通警察大隊、停管處、 法務局、商業處等單位共同研商，期待能儘速制定保障外送人員的相關法規 。

Uber警察職災
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