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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

立榮續攻福建旅遊市場 力推「廈一站」

2019-10-18 18:18經濟日報 記者黃文奇／台北即時報導

立榮航空自2009年推出的「全閩小三通」團體旅遊產品後，廣受旅客好評，為慶祝「全...
立榮航空自2009年推出的「全閩小三通」團體旅遊產品後，廣受旅客好評，為慶祝「全閩小三通」屆滿十年，這次特別推出全新的小三通旅遊產品—「廈一站 最美時光・東山島」～水上皇宮、土樓之王五日遊。　記者楊文琪／攝影
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長榮集團旗下立榮航空長期深耕福建旅遊市場，自2009年推出的「全閩小三通」團體旅遊產品後，廣受旅客好評，為慶祝「全閩小三通」屆滿十年，本次特別推出全新的小三通旅遊產品—「廈一站 最美時光・東山島」～水上皇宮、土樓之王五日遊，每人優惠價13,900元起，產品一上市即獲得熱烈迴響。

全閩小三通「廈一站 最美時光・東山島」產品，旅客可自由選擇從台北、台中或高雄出發，產品內容包含機票、地面交通、住宿及餐食等，並安排住宿東山及漳州各兩晚，漳州兩晚皆升等五星級飯店，若入住漳州佰翔圓山溫泉酒店，再加贈泡湯服務，餐食依據「靠山吃山、靠海吃海」的特色安排，東山島安排漁家餐，走進土樓品客家酒釀風味。

走入位於福建省廈門和廣東省汕頭之間的「東山島」，其海灣遼闊、綠樹成蔭，極具南國濱海風光特色，島上風動石、馬鑾灣更是值得一遊的景點；有著「閩南的周莊」美譽的埭美古村，更是不容錯過的景點，從空中俯瞰蜿蜒的河道就像一條銀龍盤踞在古村落，是閩南的水上皇宮；福建土樓早已列入世界文化遺產，永定區是福建省土樓最多的一區，合計有兩萬三千多座土樓，其中「承啟樓」因歷時半個世紀興建，規模最大，有「福建土樓王」的美稱，為深受遊客喜愛的高人氣景點；「金豐釀酒觀光工廠」沿襲客家小潭釀造傳統，傳承千年不變的客家酒香記憶，也讓遊客流連忘返。

立榮航空是國內航線飛航網絡最綿密、班次最密集的航空公司，每周有超過350個航班往返金門，搭配便捷快速的金-廈船班抵達廈門，讓旅客可一次暢遊金門、廈門、漳州等知名景點。有關全閩小三通「廈一站 最美時光・東山島」水上皇宮、土樓之王5日旅遊產品相關資訊請洽全省各大旅行社：

【北區】

長汎(02)2513-5679 五福(02)2547-1155 百威(02)2772-3388

喜鴻(02)2511-8855

易飛網國際(02)7725-0800分機4 育昇國際(02)2504-5885

驫馬(02)2507-4878

【中區】

永興(04)2241-7878 東暉國際(04)2292-8338

帝樂(04)2317-0588 超悠(04)2305-2699

僑新(04)2226-8441 嘉晉(04)2328-6077

【南區】

長汎(07)330-0888 山富國際(07)201-0303 五福(07)323-1166

巨登(07)236-4000 京城(07)226-7138 金龍永盛(07)535-7999

東南(07)285-6999 育昇國際(07)215-2000

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