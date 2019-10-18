建案撿到槍 接到超猛客戶讓建案賣掉17戶
2019-10-18 17:50
經濟日報 記者游智文
／即時報導
高雄「京城美術皇居」今(18)日對外公開，代銷業表示，個案銷售4個月，總戶數366戶，已賣掉110戶，其中有一組高雄客戶，自己家人先買三戶之後，覺得不錯介紹親朋來買，親朋買了又介紹其他人來買，有如肉粽串般，目前已買了17戶。
美術皇居位於高雄美術館特區，在美術東二路，基地逾3000坪，規畫地上29樓，地下4層、60坪到120坪，開價每坪28~38萬元。
負責銷售的上揚國際二處總經理朱建雄表示，京城美術皇居規畫多元公設，包括電影院、戶外康丁斯基廣場、禮賓大廳、莫內花園、豪景宴會廳等，其中頂樓星空泳池長50米，寬7.5米。
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朱建雄表示，個案成交在每坪30萬元上下，有著頂級豪宅規畫，管理費每坪68元左右，高CP值讓不少已購客戶一買再買，一位企業財務長，自己看了中意之後，找家人陸續買了三戶，家人覺得好，又介紹親戚朋友來買，因為這位財務長，美術皇居前後已賣了17戶。
朱建雄說，美術皇居120坪總價約3000多萬元，60坪~70坪住宅約1800萬~2000萬元，目前120坪產品銷售約占四成，其他占六成；購屋人主要都是高雄在地人，香港人買了三戶，另有台商買了十多戶。
京城建設發言人周敬恆表示，高雄今年前九月交易2.79萬戶，較去年增加約14.6%，總統大選雖接近，但從官方統計和京城本身銷售情況來看，大選對高雄房市影響不大，預料房市未來也會持續增溫。
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