工廠、商場建管放寬 可個案認定免留車道
2019-10-18 17:30
經濟日報 記者程士華
／即時報導
內政部今（18）日表示，本周部務會報已通過《建築技術規則》修正，未來一定規模以上的工廠及商場，只要通過地方政府個案認定，即可不受建築技術規則中，必須緊臨大型道路或預留空間以供通車的規定。
官員指出，此此次建築技術規則修正若干規定，其中特別檢討對特定建築物的限制，包括一定規模以上的工廠、商場、旅館、醫院、學校、集中式市場等，還有加油站、電影院、酒吧等設施，放寬對鄰接道路的限制。
官員表示，過去基於人車往來頻繁的理由，對這幾種特定建築物會有特別限制，必須要面對一定寬度的道路，譬如總樓地板面積超過70平方公尺、不大於500平方公尺的工廠，依法就必須鄰接至少4公尺寬的道路。
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官員表示，過去很多屋主可能因為建築技術規則的限制，而自行退縮建築，空出足夠寬度以符合法規，然而道路寬度其實應在都市計畫階段議定，隨後才安排土地使用分區，之後才進行建築設計，在建築技術規則中規範道路寬度，可能就限制到原本合法的用途。
官員表示，本次於建築技術規則中加上但書，針對特定建築物道路寬度及臨接長度的限制，可回歸整體都市計畫與區域計畫來規範，未來建築申請案若經地方政府土地使用、交通影響評估、防災等事項審議同意後，就可以不受建築技術規則中，有關道路寬度及臨接長度的限制，藉以加速建築物興建或改建。
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