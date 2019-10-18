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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

紐西蘭航空週年慶 超低票價帶你去紐西蘭「玩很大」　

2019-10-18 16:53經濟日報 記者楊文琪／即時報導

紐西蘭航空即將迎來台北奧克蘭直飛航線開航一周年，特別推出優惠票價回饋旅客，即日起推出限時四天所有艙等的驚喜優惠，紐西蘭航空所有艙等優惠，來回最低1萬8,800元（未稅）起，台中或高雄出發旅客同步適用的超低優惠價（https://reurl.cc/XXEjEa），不只奧克蘭，更有皇后鎮、基督城、威靈頓、但尼丁多個目的地航點優惠，讓你玩翻紐西蘭美景。

紐西蘭航空表示，2018年11月首架紐西蘭航空787-9夢想客機，帶著紐西蘭人獨有的熱情好客抵達桃園機場，為台灣旅客開啟超乎想像的奇異飛行。做為目前市場上唯一台灣—紐西蘭不中停的直飛航線，便捷的交通方式－縮短飛行時間、免去轉機不便，顯著的反映在台北、紐西蘭兩地旅客的造訪人次成長上。

根據紐西蘭最新官方統計數據， 2019年8月前往紐西蘭的台灣旅客人次較去年同期紐西蘭航空尚未開航時，成長率高達83.5%，而近一年來兩地的旅客人次皆超過20%的成長；台灣更是一躍成為紐西蘭人心中的旅遊目的首選，紐西蘭入境台灣的年度旅客人次成長率達34.7%。

因應市場的強勁需求，紐西蘭航空將從10月27日起由原来的一周三班增至四班，今年年底到明年2月起更將以每周五個航班讓更多的台灣旅客可以在冬季到南半球創造夏日回憶。

紐西蘭航空說，一年來，紐西蘭航空以其台紐直飛不中停的航班、舒適的客艙環境、紐西蘭特色的餐食美酒、熱情友好的服務、覆蓋紐西蘭南北島20個目的地的便捷轉機、專為家庭情侶推出的空中沙發等，受到台灣旅客青睞。目前熱播中的《綜藝玩很大》在前往紐西蘭拍攝五周年特輯的途中也感受到了紐西蘭航空貼心服務。

紐西蘭航空即將迎來台北奧克蘭直飛航線開航一周年，特別推出優惠票價回饋旅客，即日起...
紐西蘭航空即將迎來台北奧克蘭直飛航線開航一周年，特別推出優惠票價回饋旅客，即日起推出限時四天所有艙等的驚喜優惠。　圖／紐西蘭航空提供
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紐西蘭航空「經濟艙空中沙發」讓你在經濟艙也能躺著飛。　圖／紐西蘭航空提供
紐西蘭航空「經濟艙空中沙發」讓你在經濟艙也能躺著飛。　圖／紐西蘭航空提供
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紐西蘭航線轉機
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