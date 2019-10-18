親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

無法無天！墨西哥毒梟血腥攻城 劫獄搶回「毒王之子」

韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

新航每日兩班787-10飛台灣 推雙人商務艙來回機票抽獎

2019-10-18 15:43經濟日報 記者楊文琪／即時報導

繼今年1月1日以波音787-10 Dreamliner夢幻客機首航台灣，成為第一家在台灣飛航此機型的航空公司之後，新加坡航空自10月10日起，每日兩班往返台北與新加坡的航班皆以波音787-10 Dreamliner執飛。

波音787-10上配備新航最新的區域航班客艙座椅，具有36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭乘337位旅客。兩班皆以787-10營運後，每日載客量與去年相較可增加18%。

為歡慶以最新機型及客艙產品服務台灣市場，自2019年10月18日起至2019年11月30日止，新航推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動。

於活動網站參與線上遊戲，並將夢想中的旅遊目的地圖片分享在個人Facebook頁面上就可參加抽獎，獎項包含任選航點商務艙雙人來回機票、經濟艙雙人來回機票及新航獎勵計劃KrisFlyer三萬哩等眾多大獎。新航夢想旅程活動網址: www.siaevent2019.com。

此外，新航也自即日起至2019年11月15日止同步推出購票優惠，搭乘新航全新波音787-10 Dreamliner夢幻客機從台北出發，於世界第一的新加坡樟宜機場轉機前往熱門航點，實現夢想中的旅程。

這波優惠票價包括前往新加坡僅8,228元起、歐洲2萬778元起、澳洲1萬7,848元起、馬爾地夫2萬7,468元起、斯里蘭卡1萬9,458元起、南非1萬7,888元起。

新航KrisFlyer會員於新航官網singaporeair.com購買由台灣出發的機票，搭乘新航或勝安航空前往全球超過90個目的地，即可賺取雙倍哩程。

活動期間新加入KrisFlyer新航獎勵計劃，在申請會員時輸入優惠代碼「FLYSQ787」，還可獲贈新會員紅利哩程500哩。

更多活動相關資訊，可造訪singaporeair.com或www.siaevent2019.com。

航推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動，於活動網站參與線上遊戲，並將夢想中的...
航推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動，於活動網站參與線上遊戲，並將夢想中的旅遊目的地圖片分享在個人Facebook頁面上就可參加抽獎，獎項包含任選航點商務艙雙人來回機票、經濟艙雙人來回機票及新航獎勵計劃KrisFlyer三萬哩等眾多大獎。 圖／新加坡航空提供
分享
為歡慶以最新機型及客艙產品服務台灣市場，自2019年10月18日起至2019年1...
為歡慶以最新機型及客艙產品服務台灣市場，自2019年10月18日起至2019年11月30日止，新航推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動。 圖／新加坡航空提供
分享

新加坡航空波音機票
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台北車站雙子星大樓開發案 確定由藍天團隊遞補

2019-10-18 15:05

客思達 Q4銷量閃耀

2019-10-18 14:40

波音需求夯 榮剛訂單看到明年

2019-10-18 14:40

民航機汰舊商機 20年內上看9兆元

2019-10-18 14:40

寵物險大復活！台灣寵物將比小孩多 鍵喚醒50億沉睡市場　

2019-10-18 13:05

廠辦熱 華固、長虹推案衝營運

2019-10-18 12:07

潛艦園區將落腳基隆拚明年廠商進駐 創上萬工作機會

2019-10-18 11:25

達邁銅鑼二期場竣工 荒川化學社長到場祝賀

2019-10-18 11:12

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:23

迎5G時代 電信三雄大搶人才

2019-10-18 10:23

誰說沒趙無極就不是拍賣

2019-10-18 04:00

佳士得秋拍 常玉五裸女搶手

2019-10-18 04:00

顯而立見／零售業善用訂閱制 勝出賽局

2019-10-18 03:32

夯電商／兩招添生產力

2019-10-18 03:32

品牌大觀／怪怪美學 創造新藍海

2019-10-18 03:32

策略經營／AI挑出貴客 遊戲業行銷更精準

2019-10-18 03:32

亞太循環經濟論壇／回收再造…力拚零廢棄

2019-10-18 01:27

亞太循環經濟論壇／循環經濟大聯盟 成軍

2019-10-18 01:27

新光三越「開門經營學」 衝廊道經濟

2019-10-18 01:22

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

裕隆增資對岸 強化財務

2019-10-17 23:29

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

M31獲車用最高等級認證

2019-10-17 14:39

雙11提前開打 超狂吸睛娛樂備戰

2019-10-17 14:39

蝦皮衝雙11 執行長：相信今年成長會比去年更高

2019-10-17 14:39

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

公股金融股息繳庫 四年新高

2019-10-18 02:50

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

台積法說會後 兩外資調升目標價

2019-10-17 23:57

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

台積資本支出加碼千億 歷年最大手筆

2019-10-18 01:08

需求強勁 光學鏡頭廠明年再掀擴產賽

2019-10-17 23:57

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

鴻海集團加碼投資日本康達智 FIT砸17億元

2019-10-17 19:37

暗示iPhone11帶動營運 童子賢：和碩業績「秋高氣爽」

2019-10-17 23:40

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

潛艦園區將落腳基隆拚明年廠商進駐 創上萬工作機會

2019-10-18 11:25

賭美元走升？這兩檔潛力債券ETF不可不知

2019-10-17 23:59

新光銀行身分驗證創舉 央行業務局長站台肯定

2019-10-17 20:18

台北車站雙子星大樓開發案 確定由藍天團隊遞補

2019-10-18 15:05

台積「化妝師」孫又文年底退休

2019-10-17 23:57

迎5G時代 電信三雄大搶人才

2019-10-18 10:23

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

華銀主辦世界明珠都更聯貸 總銷規模上看800億

2019-10-17 18:54

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

台灣實質出口成長 四小龍中率先回神

2019-10-17 19:03

台新金 推動永續回響大

2019-10-18 02:50

機車族風險高 意外傷害險做後盾

2019-10-17 20:50

林口新創園啟動 蘇揆送兩大利多

2019-10-17 23:36

銀髮金融需求高 信託公會邀日專家介紹新型信託服務

2019-10-17 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top