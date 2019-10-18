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雙子星開發案藍天遞補 北市捷運局：重啟招商曠日費時

2019-10-18 15:21聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北雙子星開發案最新進度出爐，原最優申請人南海馬頓團隊所提的2次假處分，皆遭法院駁回，北市府考量重啟招商曠日費時，因此將通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補，藍天應於期限內完成新專案公司設立，並繳納約18億元履約保證金後，與北市府完成合約簽訂，才可正式取得投資開發權。

原最優申請人南海團隊6月遭經濟部投審會駁回專案公司申請案後，7月分別對投審會駁回案提訴願、7月5日針對市府展延簽約期限向法院申請假處分11日遭駁回一事提抗告、另針對市府7月10日通知限期30天內簽約一事提假處分，及向北市府以進行訴願為由再提展延簽約期限。

北市捷運局下午發佈新聞稿表示，南海團隊兩度向行政法院聲請假處分，經最高行政法院分別於8月16日及10月3日裁定抗告駁回(10月14日中午收到裁定書)，雖南海團隊已向行政院及北市府提起訴願，目前正進行審理中，但依訴願法第93條第1項規定，原行政處分執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。

因此，捷運局即可依投資人須知第12條規定報請北市府核定後，依序擇優遞補或重新公開招標。經檢討評估後，捷運局考量重啟招商曠日費時，且不確定是否會有廠商投標，若採次優申請人遞補，不僅縮短招商及開發作業時程，更讓本開發大樓提早完成商轉，進而帶動整體台北車站及後站商圈之繁榮。

捷運局指出，預估開發完成後，北市府每年租金收入約18.7億元、提供1.6萬個就業機會，市庫每年可增加房地稅收約14.6億元，每年可創造千億元以上經濟產值，促進國內經濟發展，提升國家競爭力。

台北車站旁的雙子星聯合開發案確定由藍天宏匯團隊遞補。圖／聯合報系資料照片
台北車站旁的雙子星聯合開發案確定由藍天宏匯團隊遞補。圖／聯合報系資料照片
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