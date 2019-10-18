雙子星開發案藍天遞補 北市捷運局：重啟招商曠日費時

2019-10-18 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北雙子星開發案最新進度出爐，原最優申請人南海馬頓團隊所提的2次假處分，皆遭法院駁回，北市府考量重啟招商曠日費時，因此將通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補，藍天應於期限內完成新專案公司設立，並繳納約18億元履約保證金後，與北市府完成合約簽訂，才可正式取得投資開發權。

原最優申請人南海團隊6月遭經濟部投審會駁回專案公司申請案後，7月分別對投審會駁回案提訴願、7月5日針對市府展延簽約期限向法院申請假處分11日遭駁回一事提抗告、另針對市府7月10日通知限期30天內簽約一事提假處分，及向北市府以進行訴願為由再提展延簽約期限。

北市捷運局下午發佈新聞稿表示，南海團隊兩度向行政法院聲請假處分，經最高行政法院分別於8月16日及10月3日裁定抗告駁回(10月14日中午收到裁定書)，雖南海團隊已向行政院及北市府提起訴願，目前正進行審理中，但依訴願法第93條第1項規定，原行政處分執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因此，捷運局即可依投資人須知第12條規定報請北市府核定後，依序擇優遞補或重新公開招標。經檢討評估後，捷運局考量重啟招商曠日費時，且不確定是否會有廠商投標，若採次優申請人遞補，不僅縮短招商及開發作業時程，更讓本開發大樓提早完成商轉，進而帶動整體台北車站及後站商圈之繁榮。