二度遭法院駁回 南海失「台北雙子星案」最優申請人
被喻為國內世紀大標案的「台北雙子星案」，是國內第一件採國際標的大型開發案，不過今日台北市捷運局發布訊息表示，「臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」（C1/D1土地開發案）原最優申請人南海馬頓團隊，因未能在北市捷運局通知期限內，完成新專案公司設立，以及與台北市政府簽訂投資契約，且公司所提兩次定暫時狀態處分案，亦皆遭法院駁回，認為已視同放棄最優申請人資格。
北市捷運局指出，依據C1/D1土地開發案甄選文件規定，經評估並奉北市府核定通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補，惟藍天宏匯團隊仍應於收受捷運局書面通知後於期限內完成新專案公司設立，並繳納約18億元履約保證金後，與臺北市政府完成投資契約簽訂，始得正式取得投資開發權利。
C1/D1土地開發案原最優申請人南海馬頓團隊於2018年12月27日取得最優申請人資格後，向經濟部投審會申請設立新專案公司，於2019年6月遭駁回，故南海馬頓團隊二度向行政法院聲請定暫時狀態處分，經最高行政法院分別於2019年8月16日及10月3日裁定抗告駁回(10月14日中午收到裁定書)，雖南海馬頓團隊已向行政院及臺北市政府提起訴願，目前正進行審理中，惟依訴願法第93條第1項規定，原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。準此，捷運局即得依投資人須知第12條規定報請臺北市政府核定後，依序擇優遞補或重新公開徵求投資人。
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