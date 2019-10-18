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2019台中美容化妝品展 台中世貿盛大登場

2019-10-18 13:10經濟日報 記者宋健生／即時報導

愛美的小資女性有福了，由台中世貿中心主辦，中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會、專業美容世界雜誌、TraNews全球新聞網共同協辦的｢2019台中美容化妝品大展｣，今（18）日起至21日在台中世貿中心盛大登場。

這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品重量業者共襄盛會，共規劃150個展位，盛大展出。

許多廠商將在會場中舉辦「2020年新品上市發表會」與「2019年終美容商品特賣會」；主辦單位並在舞台區規劃多樣豐富的美妝教學活動、2020春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀，還有「美麗出清」-美妝保養商品一元競標等活動。

由於適逢年終，又到了各種歡慶主題party的舉辦旺季，主辦單位特別邀請到中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期四天的展覽中，驚豔登場。

外貿協會統計，我國化妝品近五年平均出口成長率達16.6%，是提升出口的一大動能，其中以面膜出口金額最高，眼唇彩妝表現也不錯；化妝品可望成為亮眼的明星產業，出口品項以皮膚保養品及彩粧品為主，無論品質或性價比，在國際上都獲得良好評價且極具競爭力。

「2019台中美容化妝品大展」已邁入第11個年頭，是中台灣最具規模的美容博覽會，台中世貿中心以多年的策展專業，結合中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會在內的34個公、協會協助動員會員的資源力量、確切掌握美容化妝品產業的消費脈動，全力吸引專業人士與消費者參觀。

展出內容不但匯集最新時尚炫麗美妝產品、醫美保養、美體香氛，以及一年一度的超值美妝保養品破天荒三折起大放送，優惠幅度更勝百貨公司舉辦的周年慶促銷活動。

歷年來， ｢台中美容化妝品大展｣提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，也將此展視為年度最重要的校外交流活動之一。

今天的開幕式，由建國科技大學美容系老師林宥涵與丁秀毓指導，以「天擇逆生」為主題，帶領學校優秀學生共同發揮創意，絕美演出，讓與會貴賓眼睛為之一亮。

弘光科大美髮造型設計系由指導老師呂佩芸，於19日下午1時展演，紫色一種神秘的色彩，以琉璃的概念去發想，大膽創造出迷幻的風格，運用編梳及對比色彩，展現出紫光帶來神祕的街頭魅力

另外，19日下午1時30分將由明道大學展演「KPOP MV流行舞蹈」，今年美容展的演出有別以往走秀的方式。是由明道大學時尚系老師陳淑婷帶領學生為舞蹈團隊造型，舞蹈則由明道大學教練林暐哲帶領優秀的學員，共同呈現KPOP流行舞蹈表演。

台中世貿中心表示，近年醫美蔚為風潮，本土化妝品牌趁勢興起，根據經濟部統計處於2018年3月盤點製造業195個行業產值資料，其中有8大產業、產值連續4年以上維持正成長，化粧品即為其中之一。

同年，台灣化粧品出口值達8.32億美元，主要出口至中國、香港、美國、英國與日本，化粧保養品產業未來成長動能強勁。

統計處分析，近年DIY及醫學美容興起，帶動國產品牌數增長，工廠新登記家數連兩年超過百家，我國化妝品產業逐漸擺脫早期多以代工為主的產業型態。

而隨著中國大陸經濟崛起、民眾消費力大增，成為我國化妝品產業主要出口市場，占比超過五成，美國和東協分居出口第2、3名。

這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品重量業者共襄盛會...
這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品重量業者共襄盛會，共規劃150個展位，盛大展出。記者宋健生／攝影
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｢台中美容化妝品大展｣提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與...
｢台中美容化妝品大展｣提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，也將此展視為年度最重要的校外交流活動之一。 記者宋健生／攝影
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｢2019台中美容化妝品大展｣，今(18)日起至21日在台中世貿中心盛大登場。記...
｢2019台中美容化妝品大展｣，今(18)日起至21日在台中世貿中心盛大登場。記者宋健生／攝影
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