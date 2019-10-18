奇美家電120吋國產最大液晶顯示器 首次亮相

2019-10-18 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



國產家電品牌奇美家電為了提供消費者更加升級的居家生活，積極推出一系列搭載智慧功能以及創新科技的家電商品，並於今（18）日於大直典華，展示奇美家電全系列家電新品，包含具有頂級視聽震撼的Android HDR液晶顯示器 R5（50／55／65／75型）、更智慧、更美型、更乾淨的滾筒洗衣機、為消費者打造好品質室內空氣的全戶式智慧•淨流系統與DC節能壁扇，期許與消費者攜手共創嶄新的優質生活。 奇美家電也看好空調及小家電市場，宣布攜手全球白色家電巨頭Midea美的與其在台銷售公司共同開拓台灣市場，將在台銷售Toshiba生活家電商品以及Midea空調商品，打造美好家居空間。

CHIMEI奇美家電總經理余泯樂表示，秉持與消費者共創完美居家生活品質的信念，不斷推出各項優質商品，也一直受到消費者與市場的支持與喜愛；身為台灣國產家電品牌龍頭，奇美家電不斷研究多種兼具嶄新科技與環保節能技術的優質產品，並持續優化使用者體驗，期許帶給消費者舒適便利的美好生活，接下來奇美家電也將繼續提供消費者高品質的產品以及全方位的服務。

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