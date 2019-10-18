親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

奇美家電120吋國產最大液晶顯示器 首次亮相

2019-10-18 12:26經濟日報 記者張義宮／即時報導

國產家電品牌奇美家電為了提供消費者更加升級的居家生活，積極推出一系列搭載智慧功能以及創新科技的家電商品，並於今（18）日於大直典華，展示奇美家電全系列家電新品，包含具有頂級視聽震撼的Android HDR液晶顯示器 R5（50／55／65／75型）、更智慧、更美型、更乾淨的滾筒洗衣機、為消費者打造好品質室內空氣的全戶式智慧•淨流系統與DC節能壁扇，期許與消費者攜手共創嶄新的優質生活。 奇美家電也看好空調及小家電市場，宣布攜手全球白色家電巨頭Midea美的與其在台銷售公司共同開拓台灣市場，將在台銷售Toshiba生活家電商品以及Midea空調商品，打造美好家居空間。

CHIMEI奇美家電總經理余泯樂表示，秉持與消費者共創完美居家生活品質的信念，不斷推出各項優質商品，也一直受到消費者與市場的支持與喜愛；身為台灣國產家電品牌龍頭，奇美家電不斷研究多種兼具嶄新科技與環保節能技術的優質產品，並持續優化使用者體驗，期許帶給消費者舒適便利的美好生活，接下來奇美家電也將繼續提供消費者高品質的產品以及全方位的服務。

奇美家電繼全台首發98吋後，今天再度展示其優異的技術力，推出國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，該機型不但擁有廣色域面板，還具備120Hz、HDR、local dimming等高規格，極致畫質不在話下；而開放式娛樂平台讓多元化的用途帶給消費者更遼闊的體驗。

奇美家電總經理余泯樂發表國產最大液晶顯示器120吋首次亮相。 記者張義宮／攝影
奇美家電總經理余泯樂發表國產最大液晶顯示器120吋首次亮相。 記者張義宮／攝影
分享

家電電商
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

潛艦園區將落腳基隆拚明年廠商進駐 創上萬工作機會

2019-10-18 11:25

廠辦熱 華固、長虹推案衝營運

2019-10-18 12:07

達邁銅鑼二期場竣工 荒川化學社長到場祝賀

2019-10-18 11:12

迎5G時代 電信三雄大搶人才

2019-10-18 10:23

誰說沒趙無極就不是拍賣

2019-10-18 04:00

佳士得秋拍 常玉五裸女搶手

2019-10-18 04:00

顯而立見／零售業善用訂閱制 勝出賽局

2019-10-18 03:32

夯電商／兩招添生產力

2019-10-18 03:32

品牌大觀／怪怪美學 創造新藍海

2019-10-18 03:32

策略經營／AI挑出貴客 遊戲業行銷更精準

2019-10-18 03:32

亞太循環經濟論壇／回收再造…力拚零廢棄

2019-10-18 01:27

亞太循環經濟論壇／循環經濟大聯盟 成軍

2019-10-18 01:27

新光三越「開門經營學」 衝廊道經濟

2019-10-18 01:22

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

裕隆增資對岸 強化財務

2019-10-17 23:29

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

M31獲車用最高等級認證

2019-10-17 14:39

雙11提前開打 超狂吸睛娛樂備戰

2019-10-17 14:39

蝦皮衝雙11 執行長：相信今年成長會比去年更高

2019-10-17 14:39

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣五金展今起1連3天登場 全球買家齊聚台中1站式採購

2019-10-17 11:16

邁向智慧機場 桃機將導入生物辨識系統、3Ｄ掃描儀

2019-10-17 10:36

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

公股金融股息繳庫 四年新高

2019-10-18 02:50

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

台積法說會後 兩外資調升目標價

2019-10-17 23:57

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

台積資本支出加碼千億 歷年最大手筆

2019-10-18 01:08

鴻海集團加碼投資日本康達智 FIT砸17億元

2019-10-17 19:37

需求強勁 光學鏡頭廠明年再掀擴產賽

2019-10-17 23:57

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

暗示iPhone11帶動營運 童子賢：和碩業績「秋高氣爽」

2019-10-17 23:40

新光銀行身分驗證創舉 央行業務局長站台肯定

2019-10-17 20:18

蘇嘉全外甥任唐榮總座 藍委批肥貓處處生

2019-10-17 14:19

廣達開發第一台無人車 在美試跑

2019-10-17 14:39

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

台積「化妝師」孫又文年底退休

2019-10-17 23:57

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

華銀主辦世界明珠都更聯貸 總銷規模上看800億

2019-10-17 18:54

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

迎5G時代 電信三雄大搶人才

2019-10-18 10:23

台灣實質出口成長 四小龍中率先回神

2019-10-17 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top