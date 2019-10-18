廠辦熱 華固、長虹推案衝營運
2019-10-18 12:07
經濟日報 記者戴慧瑀
／台北即時報導
國內廠辦需求浮現，華固、長虹持續推案，未來三到四年業績有撐；展望明年，華固有國票金融大樓完工認列收入，長虹則有「長虹新世代」、「長虹新銳科技大樓」，總銷金額達70億元。
華固今年有「華固樂慕」、「華固名鑄」等大案入帳，第3季進入交屋認列高峰，激勵營收向上。土城「華固新代田」第4季開始交屋，全案銷售率超過六成，總銷金額42億元，可望再帶動一波營收增長。
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華固前三季營收為167.82億元，較去年同期成長4.7倍，在建案收入挹注下，法人看好全年每股純益（EPS）優於去年。
台商不斷回流，廠辦市場回溫，華固積極卡位，廠辦建案成推案重點，今年買下北投士林科技園區軟橋段土地後，日前公告以花11.5億元，買下新北市中和中原段506地號四筆土地，未來將計畫蓋廠辦。
展望未來，華固目前有士北科「創富中心」、內湖潭美段，以及新北市新莊三大廠辦案，總銷金額至少170億元。
在「長虹天璽」、「長虹陶都」等陸續交屋，以及餘屋銷售貢獻下，長虹今年業績有撐，但受高基期因素影響，今年前三季營收呈現衰退。
手上建案告一段落後，長虹明年建案收入進入空窗期，廠辦將成業績主力，包括內湖「長虹新世紀」與「長虹新銳科技大樓」，兩案均為WTO系列廠辦案，正興建中；公司稱詢問度高，朝整棟銷售方向努力。住宅有彰化「長虹大鎮」，總銷金額為3.3億元。
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