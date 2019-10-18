崧豪園藝工具 獲百項全球專利
崧豪園藝工具有限公司由董事長吳錦松創立於1970年。崧豪園藝工具致力於研發和製造高品質園藝工具，已開發出200餘種工具及上百項台灣與世界各國專利。
吳錦松表示，設計宗旨是創新、功能性和符合人體工學，並滿足客戶的需求。不僅為自有品牌產品設計，並提供OEM和ODM服務。面對大陸低價競爭的勝出原因，主要在注重品質、產品功能性強，刀刃硬度與刀片鋒利度及手柄組裝緊密度，都經過嚴格測試與把關才出廠。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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吳錦松強調指出，該公司不斷求新求變，以高品質多功能與客製化產品，在競爭激烈的園藝工具市場中，成功開拓新市場。崧豪展出攤位號碼J12/J14，歡近各界參觀。
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