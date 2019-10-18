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百旭朋泡棉產品 應用多元客製服務

2019-10-18 11:53經濟日報 台北訊

百旭朋企業有限公司為專業PE／EVA泡棉專業製造商，在台中五金展攤位I36展出。

百旭朋推出迷彩紋泡棉，叢林時尚風格，讓產品更增添多元性發展，適合生存遊戲、軍旅用品配件的包裝材料，展現自我獨特品味。該產品優勢為價格便宜，容易加工又輕便。EVA發泡體具有均一的獨立氣泡結構，不吸水、具有優越的復元性、輕量化、剛性耐衝擊吸收性，並擁有優良的耐化學性和耐溶劑性，運用3D處理技術，可以依照買主需求搭配企業色彩客製化。該公司所生產之泡棉製品皆符合SGS檢驗RoHS、18項環芳香烴測試，以及德國（AfPS）GS PAHs和歐洲REACH 197項（SVHC）檢驗。

李佳駿表示，為了友善大自然環境及實現美的生活，引進Ash栓木客製化設計及傳統榫接元素，結合現代工CNC法，製作各式樣的木製工具車及收納盒系列，結合EVA Foam收納，讓整個木工箱變得更有溫度、親和性及生命力。原木則選用國際FSC森林管理委員會認證標準之林場，落實環境永續發展理念。

台中五金展展出EVA FOAM、收納摺疊軟墊、減壓踏墊、人體工學夾腳拖鞋、原木工具車、各式樣工具等定位工具盒，其中木製系列產品廣泛延伸到悠活家具、紀念收藏盒等多元化應用。

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