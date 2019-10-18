力偕秀4專利新品 吸引國際買家
力偕實業推出4項專利新品：沈入式多功能氣動扳手、變速除焊鑽、棧板捲釘及超短手工具與套筒組，開展首日即有來自中國、新加坡、俄羅斯及中東等地區專業買主參觀，並表示有興趣洽談經銷代理或OEM等需求。
力偕業務經理陳柔樺表示，力偕公司擁有優秀的經營研發團隊，開發團隊占員工人數比超過20%，並有豐富的OEM和ODM經驗，今年在歐美市場銷售量呈現成長。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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業務經理陳柔樺指出，汽修工具市場十分競爭，要在業界脫穎而出並不容易，所以研發團隊精心設計產品功能，並融合新材質材料，以延長產品壽命；品管部門堅持對每件關鍵部件和零件進行嚴格的耐久性測試，對成品進行嚴謹的交付前檢查，產品通過CE、ISO 9001認證和多國專利。
力偕公司電話（04）2491-5576，網址：www.apach-tools.com。
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