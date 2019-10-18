THS盛大開展 經濟日報助拓商機
台灣最大的五金專業展－2019台灣五金展（Taiwan Hardware Show，THS 2019）昨（17）日在台中國際展覽館盛大舉行，一連展出3天，今年共計超過430家國內外廠商參加，使用超過1,000個攤位，規模再創歷年高峰。
今年國內知名大廠包含皇盈企業、首君企業、久允工業、英發企業、星聯鋒、吉生機械、冠億、立晏企業、銳泰工具、天藝工業、鼎富隆、寶資工業、磯慶實業、鐵碳、義成等多家國際知名廠商均全力參與本屆展會。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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其中，皇盈企業為剪刀界的隱形冠軍，其自創品牌ALLPRO已成為全球專業級鐵皮剪刀的代名詞。而首君企業則是我國數位工具的領導廠商，擁有獲得TAF認證的國家級扭力校正實驗室，增加國際買家對其產品的信心。
彰化縣政府於展覽會中設立「彰化縣產業展區」，輔導33家縣內廠商設立43攤位參展，產品類別包括工具暨配件、建材暨居家修繕、緊固件暨扣件、園藝暨戶外休閒用品、汽車修護用品暨車用配件、鎖、安全防護、五金機械暨廠房設備等8大項。彰化縣長王惠美也蒞臨展場，並期許藉著此次展會，促進彰化優質五金手工具廠商的商機。
THS展深獲買主重視，全球知名品牌如Stanley、Kawasaki、Würth、Snap-On、Sydney Tools、Berner和milwaukee，重要通路IKEA、Lowes、Monotaro和TradeTools等採購代表已參與多屆展會。今年度美國和歐洲的通路業者預約參觀數已經突破去年，將有助於我國業者爭取訂單，提升台灣五金手工具產業的出口動能。
經濟日報（中經社）攤位在J34，現場除了推廣CENS.com網站平台外，也發行專業刊物，包括台灣手工具年鑑、台灣五金展快訊、報紙專刊、五金扣件零組件、燈飾USB與家具等。同時蒐集展場買主資料，經由最新的即時媒合系統，讓手工具年鑑廣告的供應商與買主，以最快時間掌握彼此訊息，商機永遠領先對手一步。
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